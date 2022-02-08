الدفاع المدني يخمد حريق مستودع داخل إحدى العمارات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الدفاع المدني وسط وغرب عمان تعاملت اليوم مع حريق شب في مستودع في الطابق الأول لعمارة مكونة من خمسة طوابق تحتوي على أدوات كهربائية في منطقة خلدا.

وبين أن فرق الدفاع المدني استجابت بسرعة وبكفاءة عالية للحريق الذي نجم عنه دخان كثيف انتشر في أرجاء العمارة كافة، الأمر الذي استوجب إخلاء ساكني العمارة في الطوابق كافة.

واضاف أنه أُخلي (50) شخصاً من بينهم 20 شخصاً يعانون من ضيق في التنفس،إذ عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل سيارات إسعاف الدفاع المدني ولم تستدعِ حالتهم النقل إلى المستشفى باستثناء شخصين عانيا من ضيق في التنفس ونُقلا للمستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية، وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.