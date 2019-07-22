الدفاع المدني يسيطر على 90 % من حريق مصنع أثاث بالقسطل – صور

عمان-الغد- تتعامل كوادر الإطفاء في مديرية الدفاع المدني ، مساء الاثنين، مع حريق شبَّ في أحد مصانع الأثاث بمنطقة القسطل ، حيث يحتوي على خشب ومواد أوليه تستخدم في صناعة الأثاث .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأنه لا زالت فرق الإطفاء تكافح الحريق الذي شبَّ في مصنع للأثاث بمنطقة القسطل، حيث بلغت نسبة السيطرة (90%) هذا وقدرت المساحة الإجمالية للحريق (10000) م2 ، ونتج عن الحريق إصابة شخص يعاني من ضيق في التنفس اثر استنشاقة الغازات المنبعثة من الحريق ؛ حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة له ونقلة إلى مستشفى المحبة وحالته العامة جيده.

وأضافت أن فرق الإطفاء تبذل جهود كبيرة في عمليات المكافحة ومنع امتداده للمباني المجاورة باستخدام العشرات من الآليات العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء .

هذا ويتابع مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه الحريق من غرفة العمليات الرئيسية .