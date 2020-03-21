“الدفاع المدني” يتعامل مع نحو 740 حالة مرضية في الزرقاء

الزرقاء – تعاملت كوادر الدفاع المدني في الزرقاء منذ سريان قرار حظر التجول على المواطنين صباح اليوم السبت، وحتى الآن مع أكثر من 740 حالة مرضية مختلفة تم نقلها إلى المستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارىء.

وبين مصدر في الدفاع المدني لـ(بترا) أن بعض الحالات تم نقلها بالمركبات الخاصة للدفاع المدني، إضافة إلى مساعدة مركبات بلدية الزرقاء التي لم تتوان عن المشاركة وتقديم المساعدة لنقل بعض الحالات المرضية والانتظار إلى حين معالجتها وإرجاعها الى المنازل.