الدفاع المدني يتعامل مع 107 حالة ولادة في المنخفض

عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني تعاملت منذصباح هذا اليوم مع 2533 حالة اسعاف منها 107 حالة ولادة و283 حالة غسيل كلى و95 حالة للاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا و 9 حالات اختناق بسبب وسائل التدفئة وحالتهم متوسطة اضافة الى 2039 حالة مرضية .

فيما وتعاملت كوادر الدفاع المدني كذلك مع ما يزيد عن 1197شخصاً حوصروا بالثلوج وجرى اجلاؤهم لاماكن آمنة دون وقوع اصابات بينهم اضافة الى 284 حالة انقاذ سواء بسبب حوادث السير او الهدم والانهيار وغيرها .

هذا وتستمر كوادر الدفاع المدني بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة مائة بالمائة لتلبية حاجة المواطنين وتلبية نداءاتهم .