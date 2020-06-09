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الدفاع المدني يتعامل مع 256 حريق أعشاب وأشجار

منذ 17 دقيقة

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضيه مع 1363 حالة إسعافية مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير 458 مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات، خاصة على المعابر الحدودية من خلال فريق المواد الخطرة.

وبين الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع 256 حريقا لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة وأعشاب جافة أتت على مساحات واسعة من الأراضي، مشيرا إلى أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق.

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