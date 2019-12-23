الزرقاءمحافظات

الدفاع المدني يخمد حريقا بمحل دهان مركبات في الزرقاء

منذ 38 دقيقة
تعبيرية

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عمان – اخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء مساء اليوم الاثنين حريقا شب داخل محل تجهيز ودهان مركبات (فرن حراري) بمنطقة حي الجندي.
وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق وتمكنت من إخماده والسيطرة علية ومنع انتشاره إلى باقي أرجاء المنطقة، مشيرة الى انه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح,وان سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي.-(بترا)

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