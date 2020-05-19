الدفاع المدني يخمد حريقين في مادبا

احمد الشوابكة

مادبا – تمكنت كوادر الدفاع المدني في مادبا ليلة الثلاثاء/ الأربعاء من إطفاء حريقين في بلدة جرينة بمحافظة مادبا، متباعدي المسافة، بحسب مصدر من دفاع مدني مادبا.

وأوضح المصدر أن حريقا وقع بمقربة من المولد الكهربائي، “المغذي الرئيسي للبلدة”، ولكن النيران لم تصله، إثر جهود كوادر الإطفاء الذين ساهموا بإخماد الحريق دون حدوث أضرار.

وقال إن الحريق الثاني وقع على مسافة تبعد أقل من نصف كيلومتر عن الاول، وتمكنت كوادر الإطفاء من إخماده، لكن النيران التهمت محصولا زراعيا، لافتا إلى انه وقع بسبب “العبث برمي أدوات مشتعلة، قد تكون سيجارة”.

ودعا المواطنين إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر على اطراف الطرق، تحسبا لوقوع حرائق قد تؤدي إلى حدوث أضرار.