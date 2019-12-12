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الدفاع المدني يخمد حريق ساحة خارجية في الموقر

منذ 23 دقيقة
تعبيرية

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عمان -الغد – صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان أخمدت اليوم حريق شب في ساحة خارجية تستخدم لتخزين الإطارات المستعملة بمنطقة المدينة الصناعية في الموقر قدرت مساحتها الإجمالية
بحوالي (10) دونمات
وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء عملت على حصر الحريق وإخماده بمساحة (2) دونم ومنع انتشاره ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح.

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