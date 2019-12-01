أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الدفاع المدني” يساعد بنقل دب لإجراء عملية جراحية له في حديقة غمدان للحيوانات

منذ ساعة واحدة
"الدفاع المدني" يساعد بنقل دب لإجراء عملية جراحية له في حديقة غمدان للحيوانات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الدفاع المدني التابعة لمديرية غرب عمان قدمت اليوم المساعدة من خلال نقل دب لإجراء عملية جراحية له من قبل فريق طبي متخصص  داخل حديقة غمدان للحيوانات  بعد طلب المساعدة من إدارة الحديقة وحالة الدب جيدة  .
وأشارت إدارة الإعلام أن التعامل مع مثل هذه الحالات يأتي من منطلق عمل الجهاز الإنساني الذي يولي جل اهتمامه في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من شتى المخاطر  .

مقالات ذات صلة

“الصحة”: “فلاتر الكلى” لا يتم تدويرها نهائيا ولا يعاد استخدامها

منذ 39 دقيقة

الحنيطي يلتقي المتقاعدين العسكريين في محافظتي المفرق والزرقاء

منذ ساعة واحدة

ضبط شخص سلم طفله سلاحاً ليطلق عيارات نارية في مرج الحمام (فيديو)

منذ ساعتين

“تجارة عمان” تتابع باهتمام أضرار تجار صويلح من “الباص السريع”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock