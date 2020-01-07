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الدفاع المدني يسعف قطا تعرض للدهس- فيديو

منذ ساعتين

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الكرك – الغد– قال الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني أن كوادر الاسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك قدمت الإسعافات الأولية اللازمة لقط تعرض للدهس من قبل إحدى المركبات بمنطقة البوتاس وإصابته بكسور في أطرافة الأربعة، حيث عمل المسعفون على تثبيت أطرافه باستخدام الجبائر الاستنباطية وحالته العامة حسنة .
وأضاف أن التعامل مع مثل هذه الحالات يأتي من منطلق عمل الدفاع المدني الإنساني والذي يولي جل اهتمامه في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من شتى المخاطر.

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