الدفاع المدني يطلق إرشادات خلال المنخفض الجوي

عمان- الغد– دعت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع، وذلك باتباع الإجراءات التالية:
• الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.
• الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطارلهم.
• تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل.
• الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.
• عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
• عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية.
• عدم المجازفة باستخدام المركبات لمسافات طويلة في حال هطول الأمطار بغزارة.
• الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية.
• الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.
• الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.