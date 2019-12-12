الدفاع المدني يطلق إرشادات خلال المنخفض الجوي

عمان- الغد– دعت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

• الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

• الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطارلهم.

• تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل.

• الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.

• عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

• عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية.

• عدم المجازفة باستخدام المركبات لمسافات طويلة في حال هطول الأمطار بغزارة.

• الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية.

• الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.

• الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.