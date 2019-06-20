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الدفاع المدني ينقذ قطة علقت على شجرة في المفرق – صور

منذ 3 دقائق

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المفرق – تمكنت كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني المفرق من إنقاذ قطة علقت على 
شجرة في لواء البادية الشمالية / منطقة صبحا .
وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الإنقاذ عملت على تحرير القطة وإنقاذها من  على الشجرة باستخدام السلالم وتسليمها لأحد المواطنين للعناية بها .
وأشارت ادارة الاعلام إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تتعامل مع مثل  هذه الحالات من منطلق عمل الجهاز الإنساني والذي يولي جل اهتمامه في الحفاظ  على الأرواح والممتلكات من شتى المخاطر.

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