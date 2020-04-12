الدفاع المدني ينهي تطهير 131 منشأة (صور)

عمان- الغد- واصل فريق المواد الخطرة في الدفاع المدني عمله في تعقيم وتطهير عدد من المواقع المختلفة في مناطق المملكة، حيث أنهى تطهير 131 منشأة، منها 22 موقعاً تم تطهيرها خلال فترة الحظر الشامل في اليومين الماضيين.

وشملت عمليات التطهير والتعقيم على مباني وفنادق ومنازل ومستشفيات تم تطهيرها من الداخل والخارج، إضافة إلى الساحات والمرافق المحيطة بها، حيث تأتي هذه العمليات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار العدوى بين الأشخاص.

وبينت مديرية الأمن العام أن الفريق المزود بأحدث المعدات، يستخدم مواد معقمة صديقة للبيئة تقضي على الفيروسات والميكروبات الضارة، ولا تتسبب بأي آثار جانبية أو أضرار للعنصر البشري، أو المقتنيات.

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يشار إلى أن فريق المواد الخطرة في مديرية الأمن العام يعمل بالتعاون مع فريق الإسناد الكيماوي التابع للقوات المسلحة بعمليات تطهير وتعقيم واسعة لمباني وفنادق من المواقع المختلفة في جميع أنحاء المملكة، وحسب التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.