الدفاع المدني يوجه نصائح هامة حول اسطوانة الغاز

وجهت مديرية الدفاع المدني نصائح هامة للمواطنين عند تركيب أسطوانة الغاز المنزلية.

ودعت المديرية إلى فحص الأسطوانة بالماء والصابون للتأكد من عدم تسرب الغاز، وتفقد مانعة التسريب (الجلدة) واستبدالها عند تركيب أسطوانة جديدة.

وأضافت أنه يجب تفقد الخرطوم الواصل بين الأسطوانة وأفران الغاز أو المدفأة منعا للتسريب بالأضافة إلى تفقد جسم الأسطوانة من أي عيوب.

وحول مدفأة الكاز أشارت إلى ضرورة إشعالها خارج المنزل والحرص على تهوية الغرفة لتجنب حدوث الاختناق بسبب نقص الأكسجين.

ودعت المديرية المواطنين إلى التحقق من تركيب “الفتيلة” بالشكل الصحيح ومسح الكاز الذي ينهمر من المدفأة عند تعبئتها.

وشددت على أهمية تهوية الغرفة مهما كان نوع المدفأة المستخدمة وذلك لكون المدافئ تحتاج إلى أكسجين أيضا للاحتراق.