الدفاع المدني: 4 وفيات إثر الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة

تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 1258 حالة إسعافية، بينها 118 حالة إنقاذ، و45 حادث إطفاء.

وقال الملازم أول عبد الله السعودي في تقريـر الدفـاع المـدني لليوم الإثنين، إنه نتج عن حوادث وسائل التدفئة 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونتجت عن الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.

ومن بين الحوادث، توفي زوج وزوجته إثر تسرب الغاز من المدفأة، في العاصمة عمان، بالإضافة إلى وفاة شخصين وافدين داخل شقتهما جراء الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.

كما توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، جراء حريق إحدى الشقق بمنطقة خشافية الدبايبة.