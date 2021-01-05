الدفعة الأخيرة من التلفزيون تصل صناديق الأندية

عمان – الغد – صرف اتحاد كرة القدم يوم أمس، الدفعة الأخيرة القادمة من التلفزيون، حيث تم تحويل المستحقات للأندية، بانتظار تسلمها اليوم.

وأكد مسؤول في أحد الأندية، أن اتحاد كرة القدم، أبلغه قيامه بصرف الدفعة الأخيرة مساء يوم أمس، على أن تصبح في حسابات الأندية اليوم الثلاثاء.

وتنتظر الأندية بفارغ الصبر وصول أي مبلغ إلى صناديقها، لمساعدتها على الايفاء بالتزاماتها الكثيرة.

وتعيش الأندية في ضائقة مالية، يرجح أن تتفاقم في الموسم المقبل، في ظل الارتفاع المتوقع في اعداد اللاعبين والمدربين المشتكين في الموسم المقبل، الأمر الذي يهدد تلك الأندية بعقوبات إضافية. – (أخبار النجوم)