الدفعة الأخيرة من رابحي حملة سيتي مول للتسوق

عمان- أسدل سيتي مول؛ الوجهة المفضلة، الستار على العام 2019 باختتام حملة التسوق الأضخم “تسوّق واربح” والتي أعلن فيها عن أسماء آخر 7 رابحين جدد.

ومع اختتام الجولة العاشرة والأخيرة، أصبحت حصيلة الرابحين في هذه الحملة سبعين رابحاً كان آخرهم: محمد السدود، آلاء أبو هلال، رأفت ريحاني، ياسين خشمان زكية جردانة، الذين فازوا بقسائم شرائية بقيمة ألف دينار من سيتي مول، فيما فاز رائد السعيدي ومنى عرفة باشتراكات سنوية في “جولدز جيم”.

وتعقيباً على اختتام الحملة، قال المهندس زيد الداود، المدير العام لـ”سيتي مول”: “اختتمنا العام 2019 وقد حققنا العديد من الإنجازات وشاركنا في صنع الذكريات والمفاجآت السارة للمئات من زبائن سيتي مول، ونحن سعداء جداً بالاحتفال بالدفعة الأخيرة من رابحي حملة “تسوّق واربح” والتي أقمناها للاحتفال بزبائننا وشكرهم على ولائهم لوجهتهم المفضلة سيتي مول لأكثر من عقد من الزمن، ولم يتبقَّ سوى الكشف عن الرابح بالجائزة الكبرى للحملة؛ سيارة جاكوار F-PACE 2019 التي ستقام من خلال السحب على أسماء المتسوقين الذين كان مجموع مشترياتهم طوال العام ألف دينار أو أكثر. ونحن نتطلع مع بدء العام الجديد 2020 لتقديم المزيد من الجوائز والحملات المميزة التي نؤكد لجميع زبائننا أنها ستنال رضاهم عند تسوقهم من محلاتهم التجارية المفضلة في سيتي مول”.