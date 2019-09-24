الدفعة الثانية من تعويضات “سيول عمان” غدا

طارق الدعجة

عمان- توزع غرفة تجارة عمان، يوم غد الاربعاء، الدفعة الثانية من تعويضات التجار المتضررين نتيجة مياه الامطار التي هطلت نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي في منطقة شارع قريش “سقف السيل” والأسواق والشوارع المتصلة فيه.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان عملية توزيع التعويضات على المتضررين ستكون بمقر الغرفة من الساعة الحادية عشرا قبل الظهر وحتى نهاية الدوام الرسمي، لافتا الى ان الدفعة الاولى التي تم توزيعها شملت 178 تاجرا.

واضاف ان الدفعة الثانية ستشمل 22 تاجرا من الذين ثبت تضرر محلاتهم ومستودعاتهم وتم تدقيق ملفاتهم من قبل لجنة شكلتها غرفة تجارة عمان والتدقيق على نتائجها من قبل لجنة في امانة عمان والمصادقة عليها من قبل ديوان المحاسبة.

وتوقع رئيس الغرفة توزيع الدفعة الثالثة من التعويضات على التجار خلال الأسبوع المقبل بعد تدقيق ملفاتهم من قبل الدائرة المالية في الامانة والمصادقة عليها.

وكان 229 تاجرا تعرضت محلاتهم في وسط العاصمة لفيضانات جراء السيول التي سببتها الامطار الغزيرة التي هطلت على المملكة في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على قرار مجلس أمانة عمّان الكبرى المتضمّن تقديم مبلغ مليوني دينار كتعويض للتجار المتضرّرين جرّاء الأمطار التي داهمت محالّهم التجاريّة وسط العاصمة عمّان نهاية شباط الماضي، فيما ستتحمل غرفة تجارة عمان دفع مليون دينار بهذا الخصوص.