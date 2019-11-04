الدكتورة المساعدة تسجل براءة اختراع بعلاج السرطان

عمان- سجلت الباحثة الاردنية الدكتورة سلام المساعدة براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الاميركي بمجال علاج السرطان عن طريق جزيئات النانو تكنولوجي التي تعمل على العلاج الدقيق لخلايا السرطان دون التأثير على الخلايا السليمة.

وقالت الدكتورة المساعدة ان هذا الاختراع سيمكن من تطوير علاجات ذكية بالاعتماد على تقنية النانو تكنولوجي موجهة لافراز المادة الفعالة لمعالجة الخلايا المصابة دون الحاق الضرر او ايذاء الخلايا السليمة .

واشارت في حديثها لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الى ان المواد المستخدمة في تصنيع الادوية موافق عليها من قبل هيئة الدواء والغذاء الاميركية ما يتيح المجال امام شركات الادوية ومراكز الابحاث لتبني براءة الاختراع لتصنيع الادوية التي تقتل الخلايا السرطانية دون ايذاء الخلايا السليمة.

واعربت عن ثقتها بان براءة الاختراع التي سجلت باسمها سيكون لها اسهامات في خدمة الانسانية والتخفيف على اقتصادات الدول التي ترهقها فاتورة معالجة مرض السرطان، مؤكدة ان براءة الاختراع جاءت نتاجا لنحو 10 سنوات من البحث المتواصل والتجارب المتعددة التي تم اجراؤها.

واشارت الى ان جهودها تتركز حاليا على محاولة تطوير ادوية لعلاج امراض اخرى غير السرطان مثل الاعصاب وبشكل خاص امراض التصلب اللويحي والزهايمر والباركنسون.

وتعمل المساعدة حاليا رئيسة لفريق بحث في مركز أبحاث عالمي في وزارة الحرس الوطني بالسعودية، وهي عضو في عدة مؤسسات علمية ونقابات عالمية متخصصة.

وللدكتورة المساعدة العديد من المؤلفات العلمية في مجال النانو – تكنولوجي وتطوير العلاجات المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة ومفهرسة حيث تم الاستشهاد بها من قبل باحثين من مختلف دول العالم نظرا لأهميتها العلمية والتطبيقية، وصدر لها كتاب باللغة الانجليزية بعنوان النانو-تكنولوجي في ايصال الدواء، اضافة الى العديد من المشاركات البحثية مع مؤسسات وجامعات مرموقة عالميا كجامعة هارفارد الأميركية وغيرها من الجامعات العالمية المرموقة، كما شاركت كمحاضر في عدة مؤتمرات عالمية.

وحصلت المساعدة على درجة البكالوريس في الصيدلة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية عام 2003 والتحقت في جامعة Reims Chapagne Ardenne بفرنسا لدراسة برنامج الماجستير في مجال أنظمة إيصال الدواء وحصلت على درجة الماجستير بتميز، وحصلت على منحة لدراسة الدكتوراة من من جامعة ايست انجليا البريطانية وأنهت درجة الدكتوراة عام 2010 بتخصص النانو-تكنولوجي المتعلق بإيصال الدواء.

— (بترا)