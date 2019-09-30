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الدكتورة نوف محمود تفوز بجائزة زمالة “لوريال- يونسكو من أجل المرأة”

منذ ساعتين
الدكتورة نوف من جامعة الزيتونة خلال تسلم الجائزة -(من المصدر)

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عمان – فازت الدكتورة نوف محمود من كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية بجائزة زمالة لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم المشرق العربي للعام 2019.
واستحقت الدكتورة الجائزة عن بحثها الذي يتعلق بتصميم مواد نانوية مبتكرة شديدة الفعالية لعلاج الجروح الناتجة عن مرض السكري والتي يمكن من خلالها حماية القدم المصابة من البتر وبالإضافة إلى ذلك تقوم الدكتورة نوف بإجراء أبحاث تتعلق باستهداف الالتهابات الجلدية المقاومة للمضادات الحيوية وأخرى تستهدف سرطانات الثدي والدماغ والبروستات ..
وجدير بالذكر أن مؤسسة لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم تكرم كل عام 6 باحثات متميزات في مرحلة الدكتوراة وما بعد الدكتوراة في كل مناطق العالم لتسليط الضوء على انجازاتهن
ودعمهن للمضي قدما في إنجاز أبحاث واعدة تعود بالفائدة على المجتمع.

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