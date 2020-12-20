الدكتورة هناء الناصر لـ الطلبة: الإنسان ليس حصيلة ظروفه وإنما نتيجة لقراراته

عمان-الغد- أوصت الدكتورة هناء الناصر ملحس الطلبة خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز للعام الثالث عشر على التوالي، بالمرونة والقدرة على التكيف، وتحمل المسؤولية، والعمل ضمن فريق لتحقيق نتائج أفضل، إضافة إلى القراءة باعتبارها مصدر المعرفة.

وبينت الدكتورة هناء خلال الجلسة التي تم تنفذيها عبر الإنترنت بسبب ظروف جائحة كورونا، أهمية التسامح والامتنان والتقدير لكل تفصيل صغير أو كبير يومي يمر في حياتنا التي نعيشها، وذلك مع تحديد هدفنا في الحياة والمثابرة للوصول إليه.

وأكدت خلال جلسة تفاعلية مع الطلبة أن الإنسان ليس حصيلة ظروفه، وإنما نتيجة قراراته، إذ حصلت على البكالوريوس في علم النفس التربوي وهي ربة أسرة، خصوصا أنها تزوجت في عمر الـ18، على الرغم من قناعة والدها بأهمية التعليم ودعم المراة وهو ما حصل مع والدتها وأختيها اللتين نالتا شهادتيهما الجامعية، لكنه حصل على وعد من زوجها بعدم الوقوف أمام تعليمها، ثم حازت على دبلوم عال في التربية الخاصة، وعملت 11 عاما برعاية ذوي الاعاقة وهي أروع سنوات حياتها بحد وصفها.

قبل ذلك تخرجت الدكتورة هناء من مدرسة زين الشرف في عمان، وكانت مدرسة للمتفوقات بالفرع العلمي، وهي من مواليد عمان، وعاشت فيها حياة بسيطة، تحكمها القيم الإنسانية السائدة في ذلك الوقت.

بعد ذلك حصلت على الماجستير في المناهج وهي أم لأربعة أولاد، ثم الدكتوراه، وأسست مع زوجها مدرسة المشرق الدولية، منذ 28 عاما التي بدأت بمبنى صغير أنيق، و27 موظفا و170 طالبا، ثم حصلت المدرسة على اعتمادات دولية، في ظل إيمانها بالنجاح، وبأنها تستطيع تحقيق ذلك.

تقول الدكتورة هناء، إنها تحلت بالصبر والمثابرة، وحققت أحلامها من خلال تنظيم الوقت، وهي الآن صاحبة رؤيا من أجل التعليم والطلبة، مشيرة إلى أن النظام المتبع في مدرسة المشرق يجسد رؤيتها، فهي مدرسة ذات رسالة ثابتة، تحافظ على القيم، مهمتها تنويرية، وليست مؤسسة تعليمية فقط تسعى إلى الربح.

وتبين أن أهم خصائص القائد الناجح هي حب العمل، “كل يوم عندما أذهب للعمل، أشعر أنها المرة الأولى”، إضافة إلى أهمية تحويل الفريق من جيد إلى رائع من خلال العمل المتعاون والاجتهاد، والشغف بما نفعل.

وتشير ملحس إلى أن التعليم عبارة عن شغف بالنسبة لها، فقد عملت في المهنة التي تحبها، بعد دراسة علم النفس في البكالوريوس، مؤكدة أهمية الدراسة والقراءة، فالهدف من القراءة هو نمو العقل وتوسعة الآفاق.

وبينت أهمية دراسة تخصصات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأكدت أهميتها من خلال ما يمر به العالم في ظل جائحة كورونا، والتعليم عن بعد، وحتى جلسة حملة قادة الأعمال التي تنظمها إنجاز التي ضمت عددا كبيرا من الطلبة في حين الجلسة كل عام يكون فيها عدد محدود ومن منطقة محددة، لذا تجب الاستفادة من هذا الظرف والبناء عليه إيجابيا.

ونصحت الدكتورة هناء الطلبة بقراءة كتاب”from good to great“ من جيد لأعظم، مبينة أن كل شخص يجب عليه أن لا يكتفي بما فعله بل يسعى وينظر للأفضل.

يُذكر أن حملة قادة الأعمال هي إحدى برامج مؤسّسة إنجاز التي أطلقتها المؤسّسة العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفّذها إنجاز للسنة الثالثة عشر على التّوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردنLEAP التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلاميّة مع صحيفة الغد وراديو هلا.