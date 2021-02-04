الدكتور أبوغليون نائبا لمدير المركز الوطني لتطوير المناهج

عمان- الغد- انضم الدكتور عمر أبوغليون إلى المركز الوطني لتطوير المناهج نائبا للمدير، إذ يضطلع بمسؤولية تطوير المحتوى المدرسي المطبوع والرقمي، بالإضافة إلى التقوم والاختبارات.

ويمتلك الدكتور أبوغليون خبرة كبيرة في مجال تطوير المحتوى المدرسي، فقد عمل سابقة لدى مؤسسات تعليمية عربية وعالمية عريقة، مثل : العبيكان للتعليم، واليونسكو وبيرسون للتعليم، وشارك في العديد من برامج التطوير المهني للمعلمين، والتقويم والاختبارات، ورعاية الموهوبين على المستوى العربي والعالمي، بالإضافة إلى مشاركته في تاليف مناهج الرياضيات في كل من الأردن والسعودية والبحرين وقطر والعراق.

يحمل الدكتور أبوغليون درجة الدكتوراة في مناهج الرياضيات من جامعة “غرب ولاية ميشيغان” في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجتي البكالوريوس والماجستير في الرياضيات من الجامعة الأردنية.