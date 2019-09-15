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الدكتور المجالي يستقبل الملحق الثقافي الكويتي في “الزيتونة”

منذ 19 دقيقة
الدكتور محمد المجالي يستقبل الملحق الثقافي الكويتي في "الزيتونة

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عمان- استقبل الدكتور محمد المجالي القائم بأعمال جامعة الزيتونة الأردنية الملحق الثقافي الكويتي الدكتور بدر المطيري والوفد المرافق له بحضور عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.
وأكد المجالي حرص الجامعة على انسجام الجسم الطلابي، وسعيها لتسهيل إجراءات تسجيل وحل أي مشكلة قد تواجه الطلبة الوافدين خلال فترة دراستهم، معربا عن اعتزازه بالمستوى الدراسي للطلبة الكويتيين.
ومن جهته، أعرب المطيري عن سعادته بهذا اللقاء وتحدث عن متانة العلاقات التي تجمع الكويت بالأردن، لا سيما العلاقات التعليمية والتربوية، مشيدا بتطور المستوى الأكاديمي المرموق الذي تشهده الجامعة.

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