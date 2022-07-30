الدكتور النابلسي يحاضر في الجامعة الألمانية الأردنية

نظمت الجامعة الألمانية الأردنية من خلال أندية الضاد والحوار والسياسة التابعة لعمادة شؤون الطلبة محاضرة دينية للدكتور محمد راتب النابلسي، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد كبير من طلبة الجامعة.

وتحدث الدكتور النابلسي خلال المحاضرة عن معجزات الخالق عز وجل في خلق الإنسان وتطوره، مورداً عدد من الأمثلة من القرآن الكريم الدالة على قدرات الله وعظيم خلقه، وربطها بدلائل وجود الله وعظيم صنعه وإبداع تكوينه.

وبين أن الإنسان المؤمن الصادق الحقيقي الناجح الرابح الفائز يحكمه النص، وهو كلام خالق الأكوان وكلام النبي العدنان، ففضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، فعلى المؤمن الطاعة لضمان سلامته وسعادته واستمراريته، لافتا الى أن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي الى سعادة أبدية.

وبين أنّ الفطرة مقياس نفسي والعقل مقياس علمي، وأن الله يعطي الصحة والذكاء والمال للكثيرين من خَلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، وقال “بالسكينة تسعدوا ولو فقدتم كل شيء وستشقوا بفقدها ولو ملكتم كل شيء، وان المؤمنين أكرمهم الله بالسكينة وهذه المشاعر لا تقدر بثمن”.

واكد على أهمية توافر الكليات الدينية لدى الإنسان وفي مقدمتها العقيدة والحركة والصلاة التي تعطيه السكينة والتوفيق والفلاح والنجاح والعمل الصالح الذي يصلح للعرض على الله عز وجل.

وفي نهاية المحاضرة التي أدارها عميد كلية الإنسانيات التطبيقية واللغات الأستاذ الدكتور صلاح السلمان، أجاب الدكتور النابلسي على أسئلة الحضور واستفساراتهم.