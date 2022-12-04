الدكتور حسين الأحمر من البلقاء التطبيقية يفوز بأفضل ورقة بحثية مقدمة بمؤتمر العالمي “PEEE”

عمان-الغد- فاز الدكتور حسين الأحمر استاذ مساعد في جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الذكاء الصناعي، بأفضل ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤتمر العالمي PEEE ، الذي عقد في برشلونة/اسبانيا.

وتمكن الدكتور الأحمر من الفوز بأفضل عرض للورقة البحثية على مستوى كافة المشاركين في المؤتمر الدولي من مختلف الجامعات حيث شارك كل من الجامعات العالمية التالية: Aalborg University, Denmark; Ritsumeikan University, Japan

;VSB – Technical University of Ostrava, Czech republic; Burapha University, Thailand; Ritsumeikan University, Japan; Shanghai DianJi University, China

يذكر ان د. الاحمر حصل على شهادة الدكتوراه من University of Lincoln – Uk بتخصص الذكاء الاصطناعي عام 2018