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الدكتور حسين الأحمر من البلقاء التطبيقية يفوز بأفضل ورقة بحثية مقدمة بمؤتمر العالمي “PEEE”

8:03 م2022-12-04
الدكتور حسين الأحمر من البلقاء التطبيقية يفوز بأفضل ورقة بحثية مقدمة بمؤتمر العالمي "PEEE"

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عمان-الغد- فاز الدكتور حسين الأحمر استاذ مساعد في جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الذكاء الصناعي، بأفضل ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤتمر العالمي PEEE ، الذي عقد في برشلونة/اسبانيا.

وتمكن الدكتور الأحمر من الفوز بأفضل عرض للورقة البحثية على مستوى كافة المشاركين في المؤتمر الدولي من مختلف الجامعات حيث شارك كل من الجامعات العالمية التالية: Aalborg University, Denmark; Ritsumeikan University, Japan
;VSB – Technical University of Ostrava, Czech republic; Burapha University, Thailand; Ritsumeikan University, Japan; Shanghai DianJi University, China

يذكر ان د. الاحمر حصل على شهادة الدكتوراه من University of Lincoln – Uk بتخصص الذكاء الاصطناعي عام 2018

8:03 م2022-12-04
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