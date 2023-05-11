الدكتور حسين فريد يخط كتاب “الرؤية الإستراتيجية لمواجهة تهويد القدس”

عزيزة علي

عمان- صدر عن دار دجلة ناشرون وموزعون، كتاب بعنوان “الرؤية الاستراتيجية لمواجهة تهويد القدس- في ظل المتغيرات الدولية الجديدة”، للدكتور حسين سليمان فريد.

الكتاب جاء في خمسة فصول، إضافة إلى المقدمة والخاتمة، تضمن الفصل الأول الإطار المفاهيمي عبر مباحث أربعة، حيث تناول المبحث الأول مفهوم التهويد، والمبحث الثاني الكتلة الحيوية للقدس، في حين تناول المبحث الثالث مفهوم الرؤية الاستراتيجية، كما تناول المبحث الرابع مفهوم المتغيرات الدولية الجديدة.

وجاء الفصل الثاني مستقرئا لركائز استراتيجية تهويد القدس وحصرها في ثلاثة إبعاد، فالتلازم بين التهويد الديموغرافي والجغرافي والأسرلة شكلت مباحث هذا الفصل الثلاثة، ولأن التهويد ما كان ليحقق هذا النجاح دون توفر السند الدولي واستغلال الكيان الصهيوني للمتغيرات الدولية الجديدة، حيث تم تناول المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية كأهم هذه المتغيرات في الفصل الثالث ضمن ثلاثة مباحث، ممثلا امتدادا زمنيا منطقيا للفصل الثاني على سبيل تشخيص وتحليل حاضر هذه الظاهرة.

فيما شكل الفصل الرابع، بمباحثه الثلاثة، استشرافا للمستقبل عبر تحليل البيئة الداخلية والخارجية لبناء استراتيجية قوامها الاعتماد على القدرات الذاتية المتمثلة في الديموغرافيا وتحشيد سند دولي عبر أداة عولمة المقاومة والقوة الناعمة، ولكي يكتمل بناء الاستراتيجية، أجريت العديد من المقابلات مع العارفين بالقانون الدولي وقضية القدس من المقيمين داخل فلسطين وخارجها ضمن دراسة ميدانية اعتمدت على المعايشة اليومية للباحث، حيث خصص الفصل الخامس للرؤية الاستراتيجية التي تقوم على تحليل البيئة الداخلية والخارجية والمعالجات بين السياسات والبرامج والأنشطة.

يقول المؤلف، إن هذه الدراسة تتحدث عما يدور في القدس من تهويد وصراع يتجاوز الأبعاد الديموغرافية والجغرافية إلى صراع استراتيجي، بين استراتيجية تهويدية إحلالية تستهدف الاستئثار بالقدس لتعزيز الرواية التلمودية المزيفة التي يقودها تحالف الصهيونية السياسية والصهيونية المسيحية، وبين استراتيجية مواجهة هذا التهويد المستندة إلى ثوابت تاريخية حضارية يقودها شعب فلسطيني استمر وجوده على أرض فلسطين منذ آلاف السنين مدعوما بالأمتين العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام والحرية من الديانات السماوية كافة.

ويضيف “من أجل التعرف على التسلسل التاريخي لاستراتيجية التهويد، استدعي المنهج التاريخي، ولتشخيص أبعاد ومرتكزات هذا التهويد تم الاسترشاد بمنهج التحليل الوصفي، فكشف البحث أن استراتيجية التهويد بنيت على عوامل صهيونية ذاتية قوامها التهويد الديموغرافي والجغرافي والأسرلة واستثمار المتغيرات الدولية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي وفرها له التحالف المقدس مع الصهيونية المسيحية، وفي المقابل، فإن التحليل الاستراتيجي لعناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والمهددات في البيئة الخارجية، أكد إمكانية بناء استراتيجية فلسطينية لمواجهة التهويد تقوم على تقوية العامل الديموغرافي في البيئة الداخلية لتعزيز صمود المواطن المقدس واستثمار الفرص الخارجية المتأتية عن حجم المتغيرات الدولية في البيئة القانونية والسياسية”.

ويشير فريد إلى أن هذه الدراسة توصلت لجملة من النتائج أهمها؛ أن الكيان الصهيوني قد بدأ استراتيجيته منذ أكثر من قرن من الزمان بطريقة ذكية وخطوات مدروسة بمساعدة القوى الفاعلة، حيث استطاع قراءة حركة صعود وهبوط القوى العظمى ونسج معها خيوطا سياسية اقتصادية مصلحية، وفي المقابل يمكن بناء رؤية استراتيجية فلسطينية معتمدة على العامل الديموغرافي لتعزيز الصمود والثبات على الأرض واستثمار المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية في البيئة الخارجية ضمن آلية القوة الناعمة كممر إجباري فرضته عوامل عدم توازن القوى مع التحالف المقدس بين الكيان الصهيوني والصهيونية المسيحية وآلية عولمة المقاومة التي تستنفر الجهود الشعبية بالتوازي مع الجهد الدبلوماسي.

ويوضح المؤلف، أنه اعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بهدف وصف ما يجري في مدينة القدس من استيطان صهيوني وتحليل أبعاد هذا التهويد ومآلاته، وأثره في محو هويتها العربية والإسلامية، إضافة إلى المنهج التاريخي الذي يتفحص أسباب الظاهرة في طور التكوين والتشكل، مرورًا برصد حركة الظاهرة في الواقع وصولاً إلى استنتاج الدلالات التي تتركها في هذا الواقع حاضرًا ومستقبلا في ظل المتغيرات الدولية الجديدة، ومنهج التحليل الإستراتيجي لتحليل عناصر القوة والضعف والفرص والمهددات (SWOT) في البيئة المحلية والدولية بغرض تقديم رؤية إستراتيجية لمواجهة هذا التهويد.

ويشير فريد إلى أن أهمية هذه الدراسة تأتي من الناحية النظرية في تقديمها قيمة إضافية للأدبيات الأكاديمية الخاصة بموضوع القدس من حيث الأهمية الدينية والتاريخية والإنسانية، وذلك من خلال استقراء جملة مرتكزات التهويد، وتشخيص الحاضر من خلال التحليل الاستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية، تمهيدا لاستشراف رؤية استراتيجية لمواجهة هذا التهويد، وذلك من أجل لفت الأنظار نحو القوى المؤثرة في التهويد، ومن الناحية العملية تقدم الدراسة وصفة علاجية عبر جملة من التوصيات والمعالجات والسياسات عبر رؤية استراتيجية لمواجهة هذا التهويد، كما يشكل البحث وعيا جديدا للجيل الحاضر والأجيال المقبلة بخطورة استراتيجية تهويد القدس وارتباطها بالمشروع الاستعماري الصهيوني.

ويقول المؤلف، إنه حاول في هذه الدراسة أن يحلل الأبعاد الجيوإستراتيجية للسياسة الصهيونية تجاه تهويد القدس، حيث انطلقت الدراسة من المشكلة البحثية: “إن تهويد القدس لم يبدأ -فقط- عقب احتلالها في (1948 و1967)، وإنما جاء ضمن خطة إستراتيجية صهيونية قرنية”؛ حيث تم اختبار فرضيته: “ما كان ليحقق تهويد القدس هذا النجاح لولا توفر السند الدولي للكيان الصهيوني واستغلاله للمتغيرات الدولية الجديدة، حيث ارتكز الكيان الصهيوني في استراتيجيته لتهويد القدس على البعد الديموغرافي والبعد الجغرافي وعلى الأسرلة، إضافة الى استغلاله للمتغيرات الدولية الجديدة السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، على الجانب الآخر يمكن بناء رؤية استراتيجية فلسطينية لمواجهة تهويد القدس من خلال استغلال العامل الديموغرافي في القدس كنقطة قوة في البيئة الداخلية، والقوة الناعمة وعولمة المقاومة كفرص في البيئة الخارجية”.

ويقول فريد، إنه خرج من هذه الدراسة بالتوصيات الآتية: توحيد مؤسسات القدس (محافظة القدس، المؤتمر الشعبي المقدسي، وحدة شؤون القدس، الأوقاف والمقدسات)، إنشاء بنك معلومات عن القدس، بحيث تكون مسؤولة عن جمع وتوزيع المعلومات والأنشطة التنفيذية في المجالات ذات الصلة بالمعركة الدبلوماسية العامة حول مدينة القدس، إجراء تغييرات جذرية في الخطاب الفلسطيني الرسمي والشعبي والمجتمعي، والتركيز على التناقضات بين القيم العالمية التي يدعي الكيان الصهيوني أنها تنضم بها للعالم المتحضر ثم تمارسها ضد الفلسطينيين والمقدسيين كالديمقراطية، المساواة بين الجنسين، العنصرية، سيادة القانون، حقوق الطفل، حرية العبادة، الحق في التعليم، الملكية الثقافية، تبني برامج موحدة لزيادة الدعم المالي لمدينة القدس.

‌ويتابع “يجب عقد اتفاقيات توأمة مع مدن علمية والتواصل الفعال والدائم مع أصدقاء المدينة وحلفائها ومحبيها، من أجل العمل في الدول لمساندة المدينة المقدسة وتثبيت الحق الفلسطيني فيها، للحفاظ على الموروثات الثقافية والدينية والمعمارية والوثائقية في المدينة والمحافظة عليها من التلف والضياع ومحاولة استرداد المفقود منها، ومقاومة محاولة السيطرة الصهيونية على المناهج وتوظيفها من قبل الاحتلال، وذلك بالعمل على تطوير مناهج فلسطينية تواكب التحديات وتحقق الطموح الفلسطيني، تأسيس ودعم جمعيات ونظام تكافلي تعاوني يتحمل الخسائر المتراكمة للتجار والحرفيين وينهض بواقع الحرف المقدسية التقليدية”.

ويضيف “يوجب توجيه المساعدات الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين من قبل المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والاستفادة من هذه المساعدات في دعم الحياة المقدسية وبناء نموذج مقدسي مقاوم يعتمد ابتكار ميزات تنافسية، طبية وعلمية وغيرها، المزاوجة بين الجهد الدبلوماسي الرسمي والدبلوماسية الشعبية (عولمة المقاومة) وتوسيع نقاط التواصل مع الأصدقاء أو المناصرين في كل دول العالم والمنظمات الحكومية والدينية والشخصيات الدولية والإنسانية… إلخ، للعمل على إعادة بناء وتطوير (مكانة القدس، وصورة القدس، وهوية القدس الأصلية والحق العربي والإسلامي، وتعزيز التوجهات نحو رفض التهويد والأسرلة والعزل وسياسة الأمر الواقع)، الاستمرار في استخدام الحق بمقاومة الاحتلال بالوسائل كافة التي كفلتها الشرائع الدولية والدينية، بما في ذلك الكفاح المسلح، والإعلام الجديد لأن الحق الذي لا تحميه القوة هو حق ضائع، والسعي الدائم للفصل بين الحق في المقاومة وبين الإرهاب (عدم تجريم المقاومة بالوسائل كافة)”.