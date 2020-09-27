الدكتور دودين يشهر كتابه الإدارة الاستراتيجية.. مفاهيم منهجية وحالات عملية

عمان- الغد- أشهر الدكتور أحمد يوسف دودين، مؤخرا الطبعة الأولى من كتابه (الادارة الاستراتيجية.. مفاهيم منهجية وحالات عملية)، والذي يتناول موضوعاً مخصصاً هو الادارة الاستراتيجية Strategic Managment .

ويهدف هذا الكتاب إلى تنمية وبناء المفاهيم الحديثة في الادارة الاستراتيجية، ويسلط الضوء على الفكر الاستراتيجي، والممارسات الاستراتيجية في الادارة الاستراتيجية، ليمكن منظمات الأعمال في التكيف مع البيئة الخارجية المحيطة بها لاقتناص الفرص السانحة في هذه البيئة، ولمواجهة التحديات التي تحول دون اقتناص هذه الفرص، بالاضافة الى تحليل العناصر الاستراتيجية في البيئة الداخلية لهذه المنظمات لتعزيز عناصر قوتها ومعالجة نقاط ضعفها.

ويتناول هذا الكتاب مواضيع مهمة مثل التخطيط الاستراتيجي والتحليل الاستراتيجي، والخيارات والبدائل الاستراتيجية، والتنفيذ وحالات عملية للادارة الاستراتيجية.

وقد تم إهداء هذا الكتاب إلى طلبة العلم، والدارسين والباحثين الكرام في كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في وطننا العربي الكبير.

ويحمل الدكتور احمد يوسف دودين، البكالوريوس جامعة الاسكندرية 1970، والماجستير من جامعة الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – الاردن 2005، والدكتوراه من جامعة الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – الاردن 2008.

وحصل دودين على شهادة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في الاردن (JCPA) عام 1988، وهو عضو في كل من جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين، وجامعة المدربين الاردنيين، واتحاد المدربين العرب.

وصدر عن الدكتور دودين المؤلفات التالية: أساسيات التنمية الإدارية والاقتصادية في الوطن العربي، إدارة الأعمال الحديثة (وظائف المنظمة)، إدارة المشاريع، إدارة التغيير والتطوير التنظيمي، إدارة الإنتاج والعمليات، إدارة الجودة الشاملة، إدارة التسويق المعاصر، بطاقة الأداء المتوازنة، إدارة الأزمات الدولية المالية والاقتصادية.