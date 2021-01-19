الدكتور زيدون المحيسن من جامعة اليرموك يحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الآثار للعام 2020

حصل الدكتور زيدون المحيسن، من قسم الآثار في كلية الآثار والانثروبولوجيا ، في جامعة اليرموك ، على جائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية/ مجال الآثار في الأردن للعام 2020، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ضمن سلسلة جوائز الدولة التقديرية في حقول الأدب والفنون والبحوث الاجتماعية والعمل الطبي والاجتماعي.

والمحيسن من مواليد مدينة الطفيلة عام 1955 و حاصل على درجة البكالوريس في الآثار من الجامعة الأردنية عام 1977 ، كما وحصل على شهادة الماجستير في الآثار الكلاسيكية عام 1980، و درجة الدكتوراه عام 1986 من جامعة السوربون – فرنسا.

بدأ المحيسن العمل كعضو هيئة تدريس في معهد الاثار عام 1987 في جامعة اليرموك، ورقي لرتبة أستاذ مشارك عام 1992 ، و في عام 1997 حصل على درجة الأستاذية.

شغل المحيسن منصب رئيس قسم الآثار في جامعة اليرموك من عام 1991 – 1994، ومديراً لمعهد الاثار من عام 1997 – 1999، وفي العام نفسه عين مديراً عاماً لسلطة إقليم البترا حتى 2001 .

أشرف المحيسن على العديد من التنقيبات الأثرية في جنوب المملكة، وخاصة في منطقة البترا ووادي موسى وعمل على الإشراف في خمسة عشر موسماً أثرياً في خربة الذريح بالإشتراك مع جامعة السوربون الفرنسية، وأكثر من عشرة مواسم للتنقيب في موقع اليصيلة وثلاثة مواسم للتنقيب في تل الحصن في محافظة إربد، وأربعة مواسم للتنقيب في موقع حيان المشرف في محافظة المفرق، وستة مواسم للتنقيب في موقع البدية في محافظة عجلون، كما أشرف على الفريق الذي قام في المسوحات الأثرية في منطقة البادية الشمالية الشرقية.

كما ولدى المحيسن العديد من المؤلفات العلمية والبحثية في علم الآثار، باللغتين العربية والفرنسية.