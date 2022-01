الدكتور زيد حمزة ينسب بكتب لرواد مكتبة “شومان”

عمان-الغد- نسب وزير الصحة الأسبق الدكتور زيد حمزة، بعدد من الكتب القيمة لرواد مكتبة عبد الحميد شومان العامة، لقراءتها والاستفادة من محتواها، وذلك ضمن مبادرة “أنسب لكم” التي تنفذها المكتبة لتشجيع القراءة لدى أفراد المجتمع.

و”أنسب لكم”، هي مبادرة لترشيح كتب من قبل شخصيات عامة مؤثرة سواء كانت هذه الشخصيات العامة ذات توجهات سياسية أو اقتصادية أو فكرية أو ثقافية أو فنية، وهي شخصيات قارئة بحيث تتمكن من خلال تجربتها القرائية تلك، من التوصية للرواد بمجموعة من عناوين الكتب التي ترى أنها قيمة وجديرة بالقراءة.

وجاءت مبادرة ” أنسب لكم إيمانا من المكتبة العامة في شومان بأن المكتبات تهدف إلى زيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع بشكل أساسي، وتقدم في سبيل ذلك خدماتها كمركز معلوماتي يوفر مصادر المعرفة الموثوقة الورقية والإلكترونية، وكمركز مجتمعي يوفر مساحة للجمهور العام لتطوير المهارات والتعلم المستمر

وتعمل مكتبة شومان العامة على توفير هذه العناوين وعرضها في خزانة خاصة صممت لهذا الغرض مع الإشارة إلى الشخصية التي قامت بترشيحها. ويستطيع الرواد قراءة هذه الكتب داخل المكتبة أو استعارتها.

وقد نسب الدكتور زيد حمزة بمجموعة من الكتب أهمها:(A People’s History of the United States )، و( Secret Affairs)، و(فؤاد الركابي: ضحية الحزب الذي أسسه )، و( مذكرات همفر بين الحقيقة والوهم)، و(Open veins of Latin America)، (مي ليالي إيزيس كوبيا: ثلاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية)، و(The Prophet)، و(A line in the sand)، و(The Arabs: A History)، و(My Damascus).

ولد الدكتور زيد حمزة في السلط، وعاش طفولته بين إربد والكرك ومادبا وعمان، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة الملك فؤاد الأول بالقاهرة، وشهادة الاختصاص في الأذن والأنف والحنجرة من لندن.

عمل طبيباً في وزارة الصحة ثم واصل عمله في عيادته الخاصة، وهو من مؤسسي مجلة “السماعة” و”المجلة الطبية الأردنية” وصحيفة “الشعب”، وله جهود تأسيسية في: “التجمع المهني” و”التجمع الوطني”، وجمعية الجراحين الأردنية، وجمعية جراحي الأذن والأنف والحنجرة الأردنية، وجمعية رعاية الصم الأردنية.

عين وزيراً للصحة، وانتخب رئيساً لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، ورئيساً للمجلس العربي للاختصاصات الطبية. كما ترأس مجلس وزراء الصحة العرب، وانتخب رئيساً للجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، كما انتخب رئيساً لمجلس إدارة مركز هيا الثقافي، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، وكان أحد مؤسسي حزب التقدم والعدالة، ومن أعماله الأدبية: “بين الطب والسياسة”، “بين الطب والصحافة”، “خواطر نقابية”.

