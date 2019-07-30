الدكتور شكري المراشدة يفتتح مهرجان القراءة “جدارا تقرأ”



عمان- افتتح عطوفة الدكتور شكري مراشدة رئيس هيئة مديري جامعة جدارا معرض الكتاب “جدارا تقرأ” بالتعاون مع دار اليازوري للنشر والتوزيع؛ حيث رافقه عطوفة الأستاذ الدكتور محمد الدروبي رئيس الجامعة بالوكالة والدكتور خالد مياس نائب عميد كلية الآداب واللغات رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الذي يشرف على هذا المعرض بتوجيه من رئيس الجامعة، وقد حضر الافتتاح عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وجمع من الطلاب.

ويذكر أن دار اليازوري للنشر والتوزيع بثت في هذا المعرض كثيراً من الكتب المفيدة للطلاب سواء أكانت من المقررات أم من غيرها، وتدعو إدارة المهرجان الإخوة والأخوات من المجتمع المحلي للحضور والاطلاع على الكتب المعروضة وحضور الفعاليات المشاركة.

هذا وستقام ندوة بعنوان “سبعينية عرار” خلال هذا المهرجان يتحدث فيها مجموعة من الأستاذة من جامعات أردنية عدة، إضافة إلى إلقاء بعض القصائد الشعرية من شعراء أردنيين فيما يخص هذه الندوة العرارية المختارة. وسيستمر المهرجان والمعرض حتى مساء يوم الأربعاء 7-8-2019.