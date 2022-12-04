الدكتور محمد راتب النابلسي يحاضر في الجامعة الأردنية

عمان-الغد- برعاية نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة النعيمات، نظم فريق مبادرة “نحو خلق حميد” في مساق “الأخلاق والقيم الإنسانية” التي تدرس من خلال مكتب تنسيق متطلبات الجامعة الأردنية، محاضرة دينية للدكتور محمد راتب النابلسي، وذلك بحضور أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد كبير من طلبة الجامعة.

وعبر النعيمات عن ترحيب الجامعة الأردنية بالنابلسي وتقديرها لدوره الكبير في نشر رسالة الإسلام السمحة، مبينا أن اختيار هذا اللقاء للعنوان “الأخلاق والقيم الإنسانية” لم يأتِ عبثًا؛ ذلك أن تزكية الأخلاق هي الغاية الأولى التي حدَّدها صاحب الرسالة الخاتمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبعثته، إذ قال عليه السلام “إنّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ مكارمَ الأخلاق”، وأنه حري بأُمة تقتدي بنبيها أن تقف على غايات رسالته، وأن تدقق فيها، محاولةً استخلاص كل ما فيها من نفائس التطبيق، راجيةً بذلك حسن الاتِّباع وسلامة العاقبة، مثمنًا الدور التوعوي والإرشادي الكبير الذي يقوم به النابلسي في توعية المسلمين بأمور دينهم وتوجيههم للالتزام بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

من جانبه، توجه النابلسي بالشكر للجامعة الأردنية على دعوته، مؤكدًا على أنه لا يتردد بالتجاوب مع أي دعوة من أي جامعة، خاصة إذا جاءت م الجامعة الأردنية، الصرح الكبير المرموق عالميًّا.

وأشار النابلسي إلى أهمية تحلي الطلبة بالأخلاق الحسنة والقيم الإسلامية التي ارتضاها لنا الله سبحانه وتعالى، قائلا “مكارم الأخلاق مخزونة عند الله، فإذا أحب الله عبدًا منحه خلقا حسنا”، داعيا الطلبة إلى الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته الشريفة ونهجه الكريم في التعامل مع الآخرين، مشيرا إلى أن رسولنا كان أشد الناس لطفا في تعامله مع أهل بيته وكل من التقاه أو سأله.

وأكد النابلسي أن الإسلام منهج تفصيلي، ينطلق من أخص خصوصيات الإنسان، ابتداء من العلاقات الزوجية وانتهاء بالعلاقات الدولية.

كما قدم النابلسي عددًا من القواعد الشرعية والأحكام الفقهية الواجب علينا الالتزام والعمل بها، مؤكدا أهمية تحلي الطلبة بالأخلاق الحسنة التي ترضي الله عز وجل وتعكس مدى التزام كل طالب وطالبة منهم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشددا على ضرورة سعي الطلبة لطلب العلم والتوسع فيه للفوز في الدنيا والآخرة.

وتفاعل الطلبة مع النابلسي في الأسئلة والنقاش حول موضوع المحاضرة، كما قدموا مسابقة ونشيدا دينيًّا.

إلى جانب ذلك، قدم النعيمات درع الجامعة الأردنية للنابلسي تكريمًا له على جهوده الكبيرة في الدعوة الإسلامية الوسطية والمعتدلة.