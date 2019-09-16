الدكتور محمد عبيدات يباشر عمله رئيسا لجامعة جدارا

عمان – باشر الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات عمله رئيساً لجامعة جدارا اعتباراً من صباح الأحد الماضي، وأستقبل عبيدات في مكتبه أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بحضور عطوفة الدكتور شكري المراشدة رئيس هيئة المديرين.

وأوضح عبيدات خلال اللقاء أنه يمتلك رؤى لخطة استراتيجية تطويرية ترتكز على ما بناه الأوائل من جامعة جدارا ولها مفاصل سبعة رئيسية في العالمية، والجودة، والتصنيف الدولي، وجودة التعليم ، ومواءمة مخرجات التعليم، وسوق العمل، وخدمة المجتمع المحلي، والابداع والتميز، في سبيل نقل الجامعة نقلة نوعية للعالمية، ولتصبح قصة نجاح وطنية وبتشاركية مع العاملين في الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة.

هذا ويذكر أن الدكتور عبيدات حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة الينوي إيربانا – شامبين في الولايات المتحدة الأميريكة، وهو أستاذ في الهندسة المدنية ويحمل رتبة الاستاذية من حوالي خمسة عشر عاماً ، وقد شغل العديد من المناصب منها وزير للأشغال العامة والإسكان، وعضو مجلس الوزراء، ورئيس مجلس مؤسسة الإسكان والتطوير، ورئيس مجلس البناء الوطني، وعضو اللجنة الملكية لإعمار المساجد والوقف ، ومدير المشاريع في وزارتي التربية والتعليم والبلديات لقطاع الشمال، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعميداً لشؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وقد حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه للتحصيل العلمي والبحثي للعام 1997 ، وجائزة هشام أديب الحجاوي للعلوم التطبيقية 1998، وجائزة شركة لايكا العالمية للهندسة التصويرية 1992، وجائزة الجمعية العلمية الأميركية للهندسة التصويرية 1992• وقد نشر ما يقارب (80) بحثاً في مجلات علمية وعالمية محكّمة ومصنفة ووقائع مؤتمرات عالمية. وقد الف العديد من الكتب عن الشباب وآخر عن المساحة الأرضية، وهو كاتبٌ في الصحف اليومية (الدستور والرأي) وكاتب يومي في الصحافة الإلكترونية (عمون) وله العديد من المؤلفات. وهو أكاديمي معروف عمل في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وشغل منصب عميد شؤون الطلبة فيها وكان عضوا في الكثير من اللجان والجمعيات الوطنية.