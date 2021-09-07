الدكتور ملحم يُباشر أعماله مديراً عاماً لمستشفى الجامعة الأردنية

عمان- الغد- باشر الأستاذ الدكتور جمال مسعد ملحم أعماله مديراً عاماً لمستشفى الجامعة الأردنية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021، خلفاً للأستاذ الدكتور إسلام مساد.

والدكتور ملحم استشاري جراحة عامة وجراحة الأورام، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من الجمهورية العربية المصرية عام 1980، والبورد الأردني في الجراحة عام 1985، وشهادة الماجستير في الجراحة عام 1986، وزمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية – جلاسكو عام 1990، وعضوية جمعية جراحين الثدي الأمريكية.

وقد شغل الدكتور ملحم عدّة مناصب إدارية حتى تاريخه، كان آخرها منصب نائب مدير عام المستشفى للشؤون الطبية لمدة (4) سنوات.

السيرة الذاتية

البروفيسور جمال مسعد ملحم

مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية

مكان الولادة: عمان – الاردن

الحالة الزوجية: متزوج و لي اربعة اولاد

الجنسية: أردني

التعليم: كلية الحسين، عمان – الاردن (1972 – 1973) الدراسة الثانوية/علمي

كلية الطب – جامعة طنطا، جمهورية مصر العربية (1972 – 1980)

كلية الطب – الجامعة الاردنية، عمان الاردن (1981 – 1986)

المؤهلات :

– شهادة الدراسة الثانوية، الفرع العلمي، عمان – الاردن 1973

– بكالوريوس طب و جراحة – 1980

– شهادة المجلس الطبي الاردني فرع الجراحة العامة 1985

– شهادة الماجستير في الجراحة 1986

– زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية – جلاسكو 1990

– عضوية جمعية جراحين الثدي الامريكية

التدريب:

– طبيب امتياز متدرب – مستشفى طنطا الجامعي (1980 – 1981)

– طبيب متدرب في برنامج اقامة شامل في فرع الجراحة العامة – مستشفى الجامعة الاردنية (1981 – 1986)

– مسجل جراحة اورام – مستشفى رويال مارزدن/لندن (1988 – 1989)

– مسجل و زميل بحث بمستشفى كاينزبيرن، وسترن انفرماري، مركز بيتسون للسرطان و مستشفى جارت فيفل/جلاسكو، المملكة المتحدة (1989 – 1990)

المناصب الحالية:

– استاذ الجراحة العامة و جراحة الاورام – كلية الطب، الجامعة الاردنية

– مستشار اول الجراحة العامة و جراحة الاورام – مستشفى الجامعة الاردنية

المناصب السابقة:

– استاذ مشارك جراحة عامة و جراحة اورام – كلية الجامعة الاردنية (1991 – 2000)

– استاذ مساعد جراحة عامة و جراحة اورام – كلية الجامعة الاردنية (2000 – 2000)

– اخصائي جراحة عامة – مستشفى الجامعة الاردنية (1986 – 1988)

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العضويات في الجمعيات المحلية و الاقليمية:

– عضو جمعية جراحين الثدي الامريكية

– عضو كلية الجراحين الملكية البريطانية – جلاسكو

– عضو جمعية جراحين الثدي الاردنية

– عضو جمعية الاورام الاردنية

– عضو جمعية الجراحين العربية

– عضو جمعية الاورام العربية

– عضو جمعية ابحاث السرطان العربية

– عضو لجنة امتحان المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة

– عضو لجنة امتحان المجلس العربي للإختصاصات الطبية في الجراحة العامة

– عضو لجنة امتحان زمالة كلية الجراحين الملكية – ايرلندا

– عضو لجنة صندوق دعم البحث العلمي – وزارة التعليم العالي الاردنية

الخبرات العلمية:

– رئيس مقيمين في الجامعة الاردنية (1985 – 1986)

– عضو اللجنة الطبية الاولية (1986 – 1988)

– عضو اللجنة الطبية العليا (1994 – 1996)

– عضو لجان متعددة في كلية الطب و مستشفى الجامعة الاردنية (لجنة المناهج، لجنة ضبط الاصابات الميكروبية و لجنة ضبط النوعية…الخ)

– عضو هيئة ادارية بجمعية الجراحين الاردنية و جمعية الاورام الاردنية

– عضو لجنة الاورام في مستشفى الجامعة الاردنية

– عضو لجنة امتحان المجلس الطبي العربي و الاردني و كلية الجراحين الملكية الايرلندية.