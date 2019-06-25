الدليل الشامل لترقية آيفون إلى “IOS 13”

الغد- طرحت شركة آبل أخيرا النسخة التجريبية العامة من نظام تشغيل أجهزتها الذكية “آي.أو.إس 13″، الذي يضم أحدث حيل وتحسينات آبل، لكنه يأتي أيضا بمجموعة ثرية من المزايا الجديدة، ومن بينها ميزة “النمط المظلم” التي طال انتظارها كما نقلت الجزيرة عن وكالات.

ويتضمن الإصدار “آي.أو.إس 13” العديد من المزايا التي ستسرك كمستخدم لآيفون أو “آيبود تاتش”، لكنك بحاجة إلى ترقية نظام التشغيل في جهازك قبل أن يتاح لك تجربتها، ما لم تكن تفضل الانتظار حتى طرح الإصدار الرسمي النهائي من هذا النظام في سبتمبر/أيلول المقبل. ونرشدك هنا إلى كيفية القيام بذلك.

أولا: الأجهزة المتوافقة مع آي.أو.إس 13

عليك أن تتأكد أن جهازك الذي تستخدمه يمكنه العمل مع نظام التشغيل الجديد، ولا يجب افتراض أنه ما دام جهازك الحالي يعمل بالإصدار 12 فإنه سيعمل بالإصدار 13، وفي ما يلي الأجهزة التي ستدعم الإصدار الجديد:

– آيبود تاتش (الجيل السابع)

– آيفون إس إي

– آيفون 6إس و6إس بلس

– آيفون 7 و7 بلس

– آيفون 8 و8 بلس

– آيفون إكس

– آيفون إكس آر

– آيفون إكس إس وإكس إس ماكس

ثانيا: التسجيل في “آي.أو.إس 13 بابلك بيتا” (النسخة التجريبية العامة)

حاليا يتوفر الإصدار آي. أو.إس 13 كنسخة تجريبية عامة، ويتوجب عليك الانضمام أولا إلى برنامج “آي أو إس بيتا” كي تتمكن من استخدامها، وللقيام بذلك توجه إلى موقع آبل “بيتا سوفتوير بروغرام”، وانقر على زر “تسجيل” كي تنضم إلى البرنامج.

ثالثا: النسخ الاحتياطي لهاتف آيفون أو آيبود تاتش

يُنصح دائما بالقيام بالنسخ الاحتياطي لمحتويات جهازك قبل تركيب أي تحديث، ويزداد الأمر أهمية عندما يتعلق بالبرامج التجريبية، وقيامك بهذه الخطوة يضمن لك استعادة جهازك وضعه الأصلي وإلغاء تثبيت “نسخة بيتا” إذا حدث شيء خاطئ.

رابعا: تثبيت الإصدار آي.أو.إس 13 على آيفون أو آيبود تاتش

إن أسهل طريقة لتنزيل آي أو إس 13 على جهازك هي تحميلها عبر الهواء (over the air) باتباع الخطوات التالية:

-توجه إلى “إعدادات” ثم “عام” ثم “تحديث البرامج”

– سيبحث جهازك عن تحديثات ويعلمك بوجود آي.أو.إس 13، انقر على تحميل وتثبيت.

– تستغرق عملية التحديث وقتا، ولن تتمكن في الأثناء من استخدام جهازك، فإذا كان أسهل لك يمكنك النقر على “التثبيت ليلا” أو “ذكرني لاحقا” لتأجيل عملية التحديث حتى وقت ملائم أكثر.

تنزيل وتثبيت آي أو إس 13 من حاسوبك الشخصي أو حاسوب ماك

ربما تفضل تنزيل وتثبيت الإصدار آي أو إس 13 من خلال وصل جهازك بالحاسوب الشخصي أو حاسوب ماك، وهناك عدة طرق للقيام بذلك استنادا إلى إصدار “ماك أو إس” التي تستخدمها أو إذا كنت تستخدم حاسوبا شخصيا بنظام ويندوز.

تحديث آيفون أو آيبود تاتش إلى آي أو إس 13 على ماك يعمل بالإصدار ماك أو إس كاتالينا:

إذا كنت تستخدم آخر إصدار من نظام التشغيل ماك أو إس فلا بد أنك لاحظت اختفاء آيتونز، وهذا يعني أن الطرق السابقة التي تستند إلى آيتونز لم تعد تعمل، لكن ما يزال بإمكانك وصل جهازك بحاسوبك الماك لتحديثه، وبهذه الطريقة:

– صل آيفون أو آيبود تاتش بحاسوب ماك

– بمجرد الاتصال، افتح تطبيق “فايندر” واختر هاتفك الآيفون من الشريط الجانبي.

– انقر على زر “تفحص وجود تحديثات”

– عند ظهور التحديث، اتبع الخطوات على حاسوبك الماك وآيفون أو آيبود تاتش لاستكمال عملية التحديث.

تحديث آيفون أو آيبود تاتش إلى آي أو إس 13 على ماك أو حاسوب شخصي باستخدام آي تونز.

إذا كنت تسخدم حاسوب ماك قديما أو حاسوبا شخصيا بنظام ويندوز، فبإمكانك استخدام آيتونز لتحديث آيفون أو آيبود تاتش، وبهذه الطريقة:

– تأكد أن آيتونز محدث إلى آخر إصدار

– صل جهازك بحاسوبك الماك أو حاسوبك الشخصي

– بمجرد الاتصال، افتح آيتونز

– اختر هاتف الآيفون أو آيبود تاتش في آيتونز

– انقر على “ملخص” (summary)، ثم “ابحث عن تحديثات”

– اختر “تنزيل وتحديث”، وإذا تطلب الأمر، اتبع الخطوات في آيتونز وعلى جهازك لاستكمال عملية التحديث.