الدميري يتصدر تصويت أفضل لاعب في الموسم

عمان – الغد – تصدر لاعب فريق الوحدات محمد الدميري، تصويت موقع الاتحاد الآسيوي على جائزة أفضل لاعب في الموسم الكروي الماضي.

وأغلق الاتحاد الآسيوي باب التصويت، ووفق بيانات التصويت حتى الساعة السادسة من مساء يوم أمس، تصدر الدميري القائمة بحصوله على 51 % بما يقارب 15800 صوت، تلاه لاعب السلط زيد ابو عابد بنسبة 35 %، ثم عبدالله العطار 5 %، وعبدالعزيز نداي 5 %، وحمزة الدردور 3 %، ومحمد العكش 2 %. – (أخبار النجوم)