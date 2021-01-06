الدميري يتقدم على السومة بسباق أفضل لاعب

عمان – الغد – تصدر لاعب فريق الوحدات لكرة القدم محمد الدميري، قائمة استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وطرح الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي هذا الاستفتاء، الذي ينتهي عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

ويتنافس 10 لاعبين على هذه الجائزة، التي تأتي في اطار البحث عن اختيار اللاعبين الذين برزوا في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وحتى مساء يوم أمس، احتل الدميري المركز الأول، بنسبة 52 %، بعد أن حصد ما يقارب 44 ألف صوت، فيما حل اللاعب السوري المحترف في فريق الأهلي السعودي عمر السومة في المركز الثاني بنسبة 28 %، وبما يقارب 24 ألفا، فيما حل لاعب الشرطة العراقي علا مهاوي في المركز الثالث بنسبة 8 %.

ويتوقع أن يشهد اليوم مزيدا من المصوتين، تمهيدا لإعلان نتيجة الفائز عند الساعة العاشرة مساء، حيث تنحسر المنافسة بين الدميري والسومة، مع أفضلية لنجم المنتخب الوطني والوحدات الدميري في حال لم تحدث مفاجآت في التصويت في اللحظات الأخيرة. –(أخبار النجوم)