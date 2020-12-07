الدميري يطلب قناعا استعدادا لمباراة الرمثا

عمان – الغد – طلب لاعب فريق الوحدات لكرة القدم محمد الدميري، البدء في تفصيل قناع للوجه، لمساعدته على العودة للمباريات بالدوري، بعد الكسرين اللذين تعرض لهما في الوجه، خلال مباراة الفريق أمام معان في الجولة الرابعة عشرة، والتي أبعدته عن مباراة الجولة الخامسة عشرة أمام شباب العقبة.

ولم يمانع الطبيب الذي يتعالج عند الدميري، من عودة اللاعب للملاعب، ولكن شريطة ارتداء قناع الوجهة خلال المباريات.

وبدأ الدميري خطوات تفصيل القناع، أملا في تجهيزه قبل المباراة المقبلة أمام الرمثا يوم السبت المقبل.

فيتال يرصد فوز فريق التعمري على بروج

رصد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، أول من أمس، فوز فريق آود هيفرلي الذي يحترف فيه لاعب المنتخب موسى التعمري، على فريق سيركل بروج في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري البلجيكي، والتي انتهت بفوز فريق التعمري بنتيجة 2-1، حيث سجل للفائز كمال سواح وتوماس هنري.

وأشار فيتال إلى أنه رصد مشاركة التعمري الكاملة في المباراة، مبديا رضاه عما قدم لاعب منتخب النشامى، قبل أن يتحدث عن إعجابه بالأداء الفني والبدني للاعب.

فيتال الذي يواصل إقامته في بلجيكا لظروف عائلية، خاصة بعد وفاة والدته الأسبوع الماضي، تابع أيضا مباريات دوري المحترفين عبر الشاشة الصغيرة، أملا في رصد اللاعبين المتوقع استدعاؤهم للمنتخب عقب ختام الدوري منتصف الشهر المقبل. –(أخبار النجوم)