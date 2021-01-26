الدميري يفوز باستفتاء أفضل لاعب في الدوري الأردني

كوالالمبور – الغد – فاز محمد الدميري قائد نادي الوحدات في استفتاء أفضل لاعب في الدوري الأردني 2020، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الدميري على نسبة 50.43% من الأصوات، متقدماً أمام زيد أبو عابد لاعب نادي السلط الذي حصل على نسبة 34.01% من الأصوات.

في المقابل جاء ثالثاً عبدالله العطار لاعب نادي الجزيرة الذي جمع 5.9% من الأصوات، وحل رابعاً لاعب آخر من الوحدات هو المهاجم عبدالعزيز نداي هداف الدوري.

وتميز الدميري بالجانب الدفاعي والقيادي كما ساهم في تسجيل عدة أهداف، حيث اختارته الجماهير أفضل لاعب في غرب آسيا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.

وفاز الوحدات بلقب الدوري الأردني بعدما حصد 56 نقطة من 22 مباراة، ليتقدم بفارق 13 نقطة أمام الجزيرة صاحب المركز الثاني.

وكان الوحدات الأقوى هجوماً في البطولة بعدما سجل 44 هدفاً، وكان كلك الأقوى دفاعياً مع دخول 9 أهداف فقط في مرماه.

وحصل الوحدات على بطاقة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، حيث بات أول الأندية الأردنية التي تشارك في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

وقام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تغطية شاملة لبطولة الدوري الأردني هذا العام، وبحيث تضمنت تقارير أسبوعية وإحصائيات وتصويت أسبوعي لأبرز اللاعبين والأحداث.