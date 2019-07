الدم من أجل التراب: الإغراءات القاتلة للسياسات العرقية

لارس-إيريك سيدرمان* – (فورين أفيرز) 12/2/2019

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

منذ الثورة الفرنسية، شكلت القومية nationalism -فكرة أن حدود الدولة يجب أن تتوافق مع المجتمعات الوطنية- المصدر الأساسي للشرعية السياسية في كل أنحاء العالم. وبينما تنتشر القومية من أوروبا الغربية في أوائل القرن التاسع عشر، فإنها أصبحت عرقية في طبيعتها باطراد. وفي الأماكن حيث لم تتطابق الدولة والأمة، مثل ألمانيا وإيطاليا ومعظم أوروبا الشرقية، مالت الأمة إلى تعريف نفسها بالعِرق، وهو ما أفضى إلى عمليات عنيفة من الوحدة والانفصال. وفي بدايات القرن العشرين، ازداد عبث القومية العرقية بالحدود السياسية، لتقود إلى تفكك الإمبراطوريات متعددة الأعراق، بما فيها إمبراطوريات هبيسبورغ، والعثمانية والروسية. وبتغييره حجم الوحدات السياسية لأوروبا، أدى ذلك إلى تقويض توازن السلطة وأسهم في نشوب حربين عالميتين.

ولكن، عندئذٍ جاءت الأعراف والمؤسسات الليبرالية التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتمكنت المبادئ والقواعد، مثل التكامل الإقليمي والحقوق العالمية للإنسان، والهيئات مثل الأمم المتحدة، من تقليل الصراع القومي-العرقي في معظم أنحاء العالم. واليوم، أصبحت الحروب الكبيرة بين الدول والاستيلاء العنيف على الأرض كلها أشياء من الماضي تقريباً. كما انخفض معدل الحروب العرقية أيضاً.

لكن القومية العرقية عادت الآن إلى الصعود، مع نية الانتقام. في العام 2016، اختار المقترعون البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، على أساس اعتقاد بأن الرؤية ما-بعد-القومية لهذه الهيئة قوضت السيادة البريطانية وهددت بتعرض المملكة المتحدة لاجتياح اللاجئين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط، والأجزاء الأقل تقدماً من أوروبا. وفاز دونالد ترامب برئاسة البيت الأبيض في تلك السنة نفسها عن طريق اللعب على وتر المخاوف من أن الولايات المتحدة تتعرض للغزو من المكسيكيين والمسلمين. وعندما تولى المنصب، لم يشتغل ترامب على تأجيج النزعات القومية العرقية فحسب؛ وإنما شوه وألحق الضرر بالقواعد والمؤسسات التي صُممت لإنقاذ الجنس البشري من مثل هذه القوى.

اعتنق قادة آخرون في العالم بشغف نسخهم الخاصة من القومية العرقية. وعَبر أوروبا، كسبت الأحزاب الشعبوية اليمينية التي تعارض الاتحاد الأوروبي والهجرة حصصاً انتخابية أكبر. بل إنها أصبحت تتمتع بسلطة تنفيذية في كل من النمسا، وهنغاريا وإيطاليا والنرويج وبولندا -من بين أخريات. وقد استهدفت هجمة القومية العرقية المهاجرين وغيرهم من الأجانب، لكن الأقليات العرقية الموجودة منذ وقت طويل في البلاد كانت على الطرف المستقبِل لهذه الموجة أيضاً، كما ظهر من عودة صعود معاداة السامية في هنغاريا، وتزايد التمييز ضد مجموعة “الروما” في إيطاليا. ورفضت كل من البرازيل، والهند، وروسيا وتركيا، التي كانت ذات مرة من بين أكثر الديمقراطيات الناشئة وعداً، القيم الليبرالية باطِّراد، وهي تُعرِّف أيديولوجياتها الحاكمة بمصطلحات عرقية ضيقة، وتمنح بذلك المتشددين مزيداً من المتسع لمهاجمة الذين لا ينتمون إلى المجموعة العرقية المهيمِنة. وتمارس القومية العرقية اليوم نفوذاً أكبر مما كانت تفعل في أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية.

تصاعدت الشكوى من هذه الحقيقة لمُختلف الأنواع من الأسباب، من الارتفاع في جرائم الكراهية ضد المهاجرين الذي تسببت به، إلى الضرر الذي ألحقته بالنظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن العنصر الأكثر إثارة للفزع في القومية العرقية الراهنة هو أنها يمكن أن تتسبب بعودة العلل التي صاحبت صعودها السابق: الاضطرابات الكبيرة العنيفة، سواء في داخل الدول أو فيما بينها. وفي حال واصلت القومية العرقية مسارها الحالي، فإنها تهدد بإذكاء الاضطرابات الحضَرية المزعزعة للاستقرار في الدول متعددة الأعراق في كل أنحاء العالم -بل وحتى إثارة الصراعات الحدودية العنيفة التي يمكن أن تعكس وجهة التراجع الطويل للحروب بين الدول. ولذلك، يحتاج السياسيون إلى مقاومة الإغراءات الانتخابية التي تنطوي عليها السياسات الإقصائية في الوطن، وإعادة تأكيد التزامهم بالقواعد والمؤسسات التعاونية في الخارج. إن الذين يلعبون بالقومية العرقية، إنما يلعبون بالنار.

لقد عادت

في نهاية الحرب الباردة، ظهرت إشارات تحذيرية من أن الصراع العرقي ربما يعود. ولكن، في ذلك الوقت، بدا أي خوف من حدوث ذلك فعلاً غير مبرر. وكما أشار الباحث تيد روبرت غور في هذه المجلة في العام 2000، فإنه على الرغم من العنف الذي شهدته يوغسلافيا السابقة ورواندا، فإن معدل تواتر الصراعات العرقية انخفض في الحقيقة منذ أواسط التسعينيات. وفي الإشارة إلى سياسات الاشتمال والتسويات البراغماتية التي منعت وحلت الصراعات العرقية، قال إن الاتجاه نحو السلام يمكن أن يستمر. وعكست مقالة غور تلك التفاؤلية الليبرالية التي وسمت العقود التي تلت انتهاء الحرب الباردة. كانت العولمة تحوِّل العالم. ولابد أن الحدود تتلاشى. ولم تكن تلك التفاؤلية خيالية ببساطة؛ اليوم، ما يزال الصراع العرقي أقل شيوعاً بكثير مما كان حاله قبل ثلاثة عقود.

ثمة سبب كبير يجعل الحكومات تستوعب الأقليات بشكل متزايد. كان هذا هو ما استنتجه علماء السياسة، كريستيان غليدتتش، وجوليان ووكرفنيغ، وأنا، بعد تحليل بيانات مجموعة من العلاقات العرقية بدءاً من العام 1993. وقد وجدنا أن التمييز ضد المجموعات العرقية واستبعادها من السلطة التنفيذية -وهي محركات رئيسية للصراع- تتراجع على مستوى عالمي. وباستثناء الشرق الأوسط؛ حيث الأقليات في البحرين والعراق وإسرائيل والسعودية وسورية، تواصل الكفاح من أجل النفوذ، فإنه يتم احتواء المجموعات العرقية بازدياد في صفقات لتقاسم السلطة. ومنذ الحرب العالمية الثانية، ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في بلدان تنخرط في شكل من تقاسم السلطة العرقي من الربع إلى النصف تقريباً. وتم منح بعض المجموعات حكماً ذاتياً -على سبيل المثال، الآتشيين، (سكان إقليم آتشِه في إندونيسيا)، ومجتمعي أيمارا وكيشوا الأصليَّين في بوليفيا. وفي الأثناء، تقوم عمليات حفظ السلام التي تديرها الأمم المتحدة في كل أنحاء العالم بالمساعدة على منع انفجار الأعمال العدوانية بين المتحاربين القدامى، وتجعل الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية من الحكومات أكثر استجابة للأقليات، وبحيث تقنع بذلك مثل هذه المجموعات بتسوية حساباتها في صناديق الاقتراع بدلاً من ميدان المعركة.

كما تُظهر بياناتنا أيضاً أن عدد المجموعات العرقية الثائرة قد ارتفع في الشرق الأوسط فحسب. وخارج تلك المنطقة، يتحرك التيار في الاتجاه المعاكس. وفي أواسط التسعينيات، كان نحو ثلاثة في المائة من سكان البلد المتوسط يتكون من مجموعات ثارت ضد الحكومة؛ واليوم، هبطت النسبة إلى نحو نصف ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى أساس مقارنة عالمية للتنازلات التي قُدِّمت للمجموعات العرقية المختلفة فيما يتعلق بالحقوق، والحكم الذاتي وتقاسم السلطة، وجدنا أدلة قوية على أن مثل هذه التحركات ساعدت على منع نشوب صراعات جديدة وأنهت القديمة. وبشكل عام، يبدو أن جهود ما بعد الحرب العالمية الثانية لكبح جماح القومية العرقية ومنع نشوب الحروب قد عملت بشكل جيد نسبياً.

ومع ذلك، كانت هناك منذ وقت طويل إشارات على أن من المبكر جداً إعلان الانتصار على القومية العرقية. فحول انعطافة الألفية، كسبت الأحزاب اليمينية الشعبوية قوة في أوروبا. وفي العام 2005، مُنيت معاهدة تأسيس دستور للاتحاد الأوروبي بالهزيمة على أيدي الناخبين الفرنسيين والهولنديين، مما يشير إلى أن الأوروبيين ما يزالون يهتمون بقدر كبير بالهوية القومية. وفي العام 2008، شرعت الأزمة الاقتصادية في تقويض الثقة في العولمة (وأضعفت الاتحاد الأوروبي). وبدلاً من أن تؤدي الاضطرابات التي هزت العالم العربي بدءاً من أواخر العام 2010، إلى توسيع للديمقراطية، فإنها جلبت عدم الاستقرار والصراع.

خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مالت القومية إلى الظهور في موجات، ومن غير المرجح أن تكون الموجة الحالية قد انتهت من غسل العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الموجة في وقت تبدو فيه العوائق أمام الصراع وأنها تخلي مكانها: الديمقراطيات في كل أنحاء العالم تعود إلى الوراء، وميزانيات حفظ السلام تصبح تحت الضغط المتجدد. وكانت للقومية العرقية، منذ ظهورها أول مرة، تداعيات عنيفة. وهناك أسباب وجيهة للقلق من أن صعودها الحالي سيفعل، أيضاً.

الطريق إلى العُنف

يقود تصاعد القومية العرقية إلى الصراع بطرق عديدة مختلفة. والمتغير الرئيسي، كما وجدت البحوث الأخيرة، هو الوصول إلى السلطة. وعندما تفتقر المجموعات العرقية إليها، فإنها تكون أكثر احتمالاً لأن تسعى إليها من خلال العنف بشكل خاص. وفي كثير من الأحيان، يحدث في الدول متعددة الأعراق أن تُهيمن نُخَب مجموعة عرقية معينة على الحكومة وتستثني الآخرين، حتى لو كانت مجموعة القائد الخاصة تشكل أقلية من سكان البلد. وهذا هو واقع الحال في سورية؛ حيث يتولى الرئيس بشار الأسد، وهو عضو في الأقلية العلوية -طائفة شيعية يشكل أفرادها 12 في المائة من السكان- اسمياً إدارة دولة يتكون 74 في المائة من سكانها من السُنة. وقد تسبب هذا التفاوت في حدوث مظالم واسعة النطاق بين المجموعات العرقية الأخرى وأفضى إلى نشوب حرب أهلية تسببت حتى الآن في مقتل ما لا يقل عن 400.000 إنسان وتسببت في موجة هجرة زعزعت استقرار أوروبا. ومع ذلك، غالباً ما تكون المجموعات التي تناضل من أجل السلطة من الأقليات، مثل التوتسي، الذين شنوا حرباً أهلية في رواندا في العام 1990، أو السُنة في العراق، الذين ما يزالون يقاتلون للحصول على مقعد حول الطاولة هناك.

ليس الافتقار إلى السلطة السياسية فقط هو الذي يمكن أن يدفع المجموعات العرقية إلى حمل السلاح تحت يافطة القومية؛ يمكن لعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن يفعل ذلك، أيضاً. وقد وجد الباحثون بشكل مستمر أن عدم المساواة على أساس الخطوط العرقية يزيد من مخاطر اندلاع الثورة. وقد أظهر الاقتصادي فرانسيس ستيوارت، على سبيل المثال، أن مثل هذا الانعدام في المساواة بين المجموعات هو أكثر احتمالاً بكثير ليقود إلى الصراع العنيف من عدم المساواة بين الأفراد، لأن من الأسهل كثيراً تعبئة الناس على أساس الخطوط العرقية. وبالمثل، وجد بحثي المشترك الخاص أن خطر اندلاع ثورة يزداد باطراد مع اللامساواة الاقتصادية على أساس الخطوط العرقية؛ وعلى سبيل المثال، الشيشاني المتوسط هو أفقر بستة أضعاف من الروسي العادي، وهو ما يُترجَم إلى زيادة بمقدار عشرة أضعاف في الميل إلى الثورة.

لا تُقتصر هذه المكتشفات على المجموعات العرقية العالقة في صراع سلطة من أجل السيطرة على دول قائمة؛ إنها تنطبق أيضاً على الأقليات التي تسعى إلى حكم نفسها. وعادة ما تنظر الدول إلى مثل هذه المطالب على أنها لعنة على سيادتها، ولذلك غالباً ما تقاوم حتى تقديم تنازلات محدودة للجماعات التي تطالب بها. وهي غير ميالة، على سبيل المثال، إلى منحها الحكم الذاتي الإقليمي. ويميل هذا العناد بدوره إلى التسبب بتطرف الأقلية المتضررة، ويدفعها إلى أن تطالب بدلاً من ذلك إلى الاستقلال الكامل، ومن خلال العنف في كثير من الأحيان. وليس عليك أن تبحث أبعد من الكاثوليك في إيرلندا الشمالية، وإقليم الباسك في إسبانيا، والأكراد في العراق وتركيا، والعديد من المجموعات العرقية في ميانمار.

يمكن أن تتسبب القومية العرقية في نشوب الصراع بطريقة أخرى: عن طريق الدعوة إلى الوحدة الإقليمية بين مجموعة عرقية واحدة مفصولة بحدود دولية، وهو ما يشجع الثوار على النهوض ضد دولهم الحالية. وعلى سبيل المثال، بعد أن ترك تفكيك يوغسلافيا الصرب العرقيين موزعين في دول عديدة، استغل زعيمهم، سلوبودان ميلوسيفيتش، الاستياء الناجم ودفع بمطالبات بمناطق في كرواتيا والبوسنة والهرسك. ومن حين لآخر، يجري استدعاء الحنين إلى الماضي؛ بتصويره انهيار الاتحاد السوفياتي على أنه “أعظم كارثة جيوسياسية في القرن”، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بضم شبه جزيرة القرم وغزا شرق أوكرانيا وبرر هذه الأعمال بالحديث عن توحيد الأمة الروسية. كما نسج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بكثافة على منوال المجد الغابر للإمبراطورية العثمانية من أجل توسيع نفوذ بلده خارج حدودها الحالية. كما استحضر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بالمثل إمبراطورية هبسبورغ، وقبل بالمساعدة الروسية لدعم ميليشيات الأقلية المجرية داخل أوكرانيا التي تدعو إلى الانفصالية.

من المرجح كثيراً أن تؤدي القومية العرقية إلى الحرب الأهلية، لكنها يمكن أن تتسبب أيضاً في نشوب حرب بين الدول عن طريق تشجيع القادة على دعم أنواع المطالبات المحلية التي يمكن أن تزيد التوترات مع الدول الأجنبية. وكانت هذه الدينامية قَيد العرض في النزاعات بين أرمينيا وأذربيجان، والهند وباكستان، واليونان وتركيا. ووجد الباحثون بعض الأدلة على أن اللامساواة السياسية على أساس الخطوط العرقية تجعل الأمور أسوأ: عندما يعتقد القادة ذوو النزعات القومية-العرقية أن المجتمعات التي تربطهم بها صلات قرابة في الدول المجاروة تُعامل بشكل سيئ، فإنهم يكونون أكثر ميلاً إلى الذهاب لإنقاذها بالقوة العسكرية.

الأكثر من ذلك أن هؤلاء القادة القوميين-العرقيين هم معادون نمطياً للمنظمات الدولية التي تفضل حقوق الأقليات، والحكم متعدد الأعراق، والتسوية. وفي نظرهم، تتعارض الدعوات إلى تقاسم السلطة مع حق مجموعتهم العرقية المشروع في الهيمنة. وهم ينظرون إلى حقوق الإنسان وحكم القانون، وكذلك التدخلالت الإنسانية، مثل عمليات حفظ السلام، على أنها تهديدات مباشرة لأجنداتهم القومية-العرقية، ولذلك يعملون على تقويضها. وقد سعت روسيا صراحة إلى إضعاف القانون الدولي والمؤسسات الدولية من أجل خلق المزيد من المتسع لمشروعها الخاص لاحتلال القرم. وفعلت إسرائيل الشيء نفسه في خدمة احتلالها الضفة الغربية. ودعم ترامب، الذي دعا إلى إنهاء العقوبات الأميركية على روسيا وقام بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فعلياً هذه الدوافع القومية-العرقية بطريقة نشطة، مما شجع أكثر على تآكل إجماع ما بعد الحرب الذي كان قد وضع حداً للصراعات العرقية.

إذا كانت هذه جميعاً هي عوامل التهديد بتحول القومية-العرقية إلى صراعات عرقية، فما هي الأكثر شيوعاً بينها اليوم؟ يشير التحليل الإحصائي إلى أن البلدان المتنوعة عرقياً، وإنما التي ما تزال سلمية نسبياً، والأكثر عرضة لخطر الهبوط إلى دوامة العنف مع ذلك، هي إثيوبيا، وإيران، وباكستان، وجمهورية الكونغو. وهي كلها دول نامية لها تواريخ من الصراع وحيث تعاني الأقليات من التمييز والاستبعاد من السلطة.

يبقى خطر نشوب الصراع في العالم المتقدم أقل بكثير، ولكن حتى هناك، يُحتمل كثيراً أن تهدد القومية العرقية السلام. وفي إسبانيا، وضع صعود الحزب اليميني الشعبوي الجديد “فوكس” Vox ضغطاً على حزبي يمين الوسط، حزب الشعب وحزب المواطنين، ليصبحا أقل رغبة في التسوية مع القوميين الكتلان، مما يمهد الأرضية لمواجهة دائمة، والتي يمكن أن تتحول إلى العنف في حال لجأت مدريد إلى اتخاذ تدابير قمعية أكثر قسوة. وفي إيرلندا الشمالية، يمكن أن يقود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فرض الضوابط الجمركية على الحدود مع جمهورية إيرلندا، وهو تطور يمكن أن يدمر الاتفاق الذي حافظ على السلام منذ العام 1998. وفي أوروبا الشرقية، تهدد عودة القومية العرقية بإعادة إيقاظ ما تدعى الصراعات المجمَّدة، والنزاعات بين الدول التي أوقفها الاتحاد السوفياتي أولاً، ثم الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى اندلاع حروب جديدة، فإن إضعاف الضغوط الليبرالية لتقاسم السلطة واحترام حقوق الأقليات سيؤدي على الأرجح إلى تشجيع القوميين العرقيين على إدامة الصراعات القائمة -خاصة المستمرة منذ وقت طويل في إسرائيل، وميانمار، وتركيا. وعبر الكوكب كله، بعد سبعة قرون من التقدم الثابت نحو السلام، يمكن أن تنعكس وجهة التيار في القريب.

الطريق إلى السلام

للحيلولة دون تحقق هذه التداعيات المدمرة، ربما يكون من المغوي النظر إلى القومية العرقية كجزء من الحل أكثر من كونها المشكلة. بدلاً من محاولة مقاومة مثل هذه الحاجات، كما يذهب التفكير، على المرء أن يشجعها، بما أنه يغلب أنها ستجعل الحدود السياسية تتوافق مع الحدود الوطنية، وبذلك تقضي على المظالم عند جذر المشكلة. بل إن بعض المفكرين، مثل إدوارد لوتواك، أوصوا بأن يُسمح للمجموعات العرقية ببساطة بأن تشق طريقها إلى ذلك بالقتال، مقترحاً أن الألم قصير الأجل للحرب يستحق فائدة الاستقرار طويلة الأجل التي تأتي عندما تحل الهيمنة العرقية محل التنوع العرقي. ومع ذلك، وكما أظهرت حالة سورية، فإن مثل هذه الاستراتيجيات القاسية تميل إلى إدامة السخط، وليس توطيد السلام. ويرى آخرون، مثل العالم السياسي حاييم كوفمان، أن أفضل طريقة لنزع فتيل الصراع العرقي هو تقسيم الدولة على أساس الخطوط الطائفية، ثم نقل السكان بين الكيانات السياسية الجديدة حتى يكون لكل مجموعة عرقية منطقتها الخاصة. وبعد الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال، دعم صُناع السياسة عمليات نقل السكان على أمل أنها يمكن أن تقود، بكلمات المؤرخ توني جودْت، إلى “أوروبا مكونة من الدول القومية الأكثر تجانساً من الناحية العرقية من أي وقت مضى”. لكن المشكلة في هذا الخيار، مع ذلك، هو أنه حتى مع التطهير العرقي واسع النطاق -الذي يميل إلى أن يكون دموياً وموضع شكل أخلاقي على حد سواء- ليس هناك أي ضمان على أن الفصل سوف ينتج خطوط قسمة دقيقة بما يكفي. ولو أن كاتالونيا تحررت من إسبانيا، على سبيل المثال، فإن مشكلة أقليات جديدة سوف تنتج داخل كاتالونيا، لأن الكثير من غير الكتلانيين سيكونون ما يزالون يعيشون هناك.

بطبيعة الحال، حيث دمر العنف والكراهية كل إمكانية للتعايش السلمي، يمكن كثيراً أن يشكل الانفصال العرقي الحل الوحيد القابل للتطبيق. وهذا هو السبب، على سبيل المثال، فإن أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ما يزال يتمتع بدعم واسع النطاق، خارج إسرائيل على الأقل. ومع ذلك، تبقى المشكلة في أنه ليس هناك معايير واضحة لكم يجب أن يكون الوضع المقصود عنيفاً ويائساً بشكل عام حتى يبرر التقسيم. ومن دون وجود مثل هذه العلامة الواضحة، يمكن للانفصال أن يزعزع استقرار الحدود في مختلف أنحاء العالم. وسيكون لدى المجموعات الساخطة والدول ذات النزعات الوحدوية أسباب إضافية للجوء إلى السلاح لمحاولة تعزيز نفوذها.

على الرغم من وجود أسباب وجيهة للتشكيك في هذه الحلول المتطرفة من الانفصال العرقي، فإنه ليس بالوسع التخلص من القومية. وعلى الرغم من ظهور منظمات مثل الاتحاد الأوروبي، فإن الهيئات فوق الوطنية لن تحل محل الدول القومية في أي وقت قريب، لأن الناس ما يزالون يتماهون في أكثر الأحيان مع أمتهم/ دولتهم أكثر مما يفعلون مع هيئات إقليمية بعيدة وغير منتخبة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لا تكمن المشكلة في الافتقار إلى سلطة أقوى لصنع القرار، وإنما في غياب تضامن أوروبي جامع من النوع الذي يتيح للألمان -على سبيل المثال- أن يروا أنفسهم كجزء من نفس المجتمع السياسي الخاص باليونانيين. وبذلك، سيكون أي أمل في استبدال الدولة القومية عبثياً في المستقبل القريب.

احتواء القومية

لذلك يجب احتواء القومية، وليس إلغاءها. وحتى يتم احتواء القومية العرقية حقاً، سيكون على الحكومات أن تعالج أسبابها الأعمق، وليس مجرد تأثيراتها المباشرة. وسوف يترتب تقليل كل من العرض والطب -بمعنى رغبة الحكومات في تطبيق سياسيات قومية عرقية؛ وشهية السكان لتقبُّل مثل هذه السياسات.

في جانب العرض، تحتاج النُخب إلى استعادة المحظور غير الرسمي ضد المطالب والسياسات التمييزية بوضوح. وما هو مطلوب هو أن يمتلك الساسة الوسطيون الشجاعة لمحاربة التعصب والدفاع عن المبادئ الأساسية للحشمة الإنسانية. وسوف يترتب على الديمقراطيات متعددة الأعراق أيضاً أن تتخذ خطوات أكثر قوة لمقاومة المحاولات الخارجية لإذكاء المظالم بين المجموعات العرقية وزراعة الانقسامات المحلية، مثل حملة التدخل الروسية خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016، عندما تنكَّر -على سبيل المثال- ناشطون مدعومون من الكرملين في هيئة جماعة “الأرواح السوداء تهُم” وعملوا من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية على تحريض الصراع العنصري.

في داخل المنظمات الدولية، على الدول أن تدافع عن قيَمها الليبرالية الأساسية بقوة أكبر. وفي حالة الاتحاد الأوروبي، يعني ذلك قطع الدعم المالي عن الدول الأعضاء غير الليبرالية -وربما حتى إنشاء منظمة أوروبية جديدة تكون ليبرالية حقاً، بمعايير عضوية أكثر صرامة. كما يعني مضاعفة العمل على تعزيز الممارسات الميالة إلى الاشتمال مثل تقاسم السلطة. وقد فعلت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الكثير لتشجيع مثل هذه الحلول. كما يمكن لإضعاف هذه المنظمات أيضاً أن يقوض القواعد التي تقوم بتعزيزها. وتميل ممارسات الاشتمال إلى الانتشار من دولة إلى دولة، ولكن كذلك تفعل السياسات الإقصائية: تماماً كما فعلت في أوروبا في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث بدأ الالتزام بتقاسم السلطة وحقوق المجموعات الآن بالتراجع في أوروبا الشرقية وفي أجزاء أخرى من العالم، بما فيها منطقة جنوب الصحارى الأفريقية.

بالنسبة لجانب الطلب، تميل القومية العرقية إلى جذب معظم الدعم من أولئك الذين حرمتهم كل من العولمة وحرية السوق الرأسمالية من الامتيازات. ويجد الديماغوجيون الشعبويون الآن فرصة سهلة لاستغلال التفاوتات الاجتماعية-الاقتصادية المتنامية، خاصة بين المراكز الجغرافية للدول وأطرافها، وهم يلقون باللوم في التفاوت على المهاجرين المختلفين عرقياً أو الأقليات المقيمة. وسيكون جزء من الإجابة هو إعادة تجهيز سياسات الهجرة لكي تعمل على إدماج الوافدين الجدد بطريقة أفضل. ومع ذلك، من دون سياسات تقلل من التفاوت، فإن النداءات الشعبوية التي تصوِّر المجموعات الخارجية على أنها إسفنج يمتص الرفاه سوف تكسب الجاذبية فحسب. ولذلك، ينبغي على الحكومات التي تأمل في كبح جماح القومية العرقية أن تضع البرامج التي تعرض التدريب المهني للعاطلين عن العمل في المناطق المُحبطة، وعليها أن تحول دون المزيد من تجويف برامج الرعاية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن المشاكل الاقتصادية التي تتغذى عليها القومية العرقية هي أكثر حدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن اللامساواة تتزايد عبر أوروبا الشرقية، وقد تلقت العديد من دول الرفاه في المنطقة ضربات قوية بسبب سياسات التقشف.

مع ذلك، تذهب الإجابة عن القومية العرقية في نهاية المطاف إلى ما وراء الإصلاحات الاقتصادية الضيقة؛ ينبغي على النُّخب السياسية أن تدعو صراحة إلى التسامح العرقي والتعاون الفوق-قومي، وأن تعرضها كشؤون متعلقة بالحشمة الإنسانية الأساسية والأمن. وقد فضل السياسيون في أوروبا استخدام الاتحاد الأوروبي ككبش فداء لإخفاقاتهم الخاصة بدلاً من الإشارة إلى إسهامه الحاسم في صنع السلام. وبوضع السؤال عما إذا كان -وكيف- ينبغي إصلاح الاتحاد الأوروبي جانباً، سوف تفعل النُّخب السياسية الأوروبية حسناً إذا هي عالجت مشكلاتها المصنَّعة محلياً من التفاوت الاجتماعي-الاقتصادي والتخلف الإقليمي. ويجب أن تتوقف عن التظاهر بأن التخفيضات الدراكونية لمستويات الهجرة سوف تصنع الخدعة عندما يتعلق الأمر بمجابهة الشعبوية والقومية العرقية.

بينما يذهب النصف الأول العنيف من القرن العشرين إلى مجاهل التاريخ، يصبح من الأكثر صعوبة باطراد استحضار شبح الصراعات العرقية القديمة. وسوف يكون نسيان ذكريات الماضي مأساوياً حقاً. لأن ما تقترحه تلك الذكريات هو أن الرحلة من القومية العرقية إلى الحرب العرقية ربما لا تكون طويلة جداً، بعد كل شيء.

*هو عالم سياسي سويسري وأستاذ أبحاث الصراع الدولي في ETH زيوريخ. مجالات بحثه الرئيسية هي عدم المساواة العرقية والصراع، وتقاسم السلطة، وتشكيل الدولة والقومية.

*نشرت هذه الدراسة تحت عنوان: Blood for Soil: The Fatal Temptations of Ethnic Politics