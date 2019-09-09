الدهامي ضيفا على بطولة “السعد” الدولية للفروسية

عمان – الغد – أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة “السعد” الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، عن حضور المهندس سامي بن حمد الدهامي، رئيس “المجموعة السابعة” في الاتحاد الدولي للفروسية، لفعاليات البطولة، التي ينظمها نادي الجواد العربي على ميدانه خلال الفترة ما بين 12-14 أيلول (سبتمبر) الحالي، بإشراف اتحاد الفروسية الملكي الأردني.

وتواصل اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة رئيس نادي الجواد إبراهيم بشارات، إستكمال تحضيراتها الإدارية والفنية التي من شأنها توفير أسباب إنجاح البطولة، التي يشارك فيها فرسان عرب وأجانب من: السعودية، مصر، البحرين، كندا، فلسطين، اليمن، العراق، سوريا، اليابان، الولايات المتحدة، إضافة إلى عدد كبير من فرسان وفارسات المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي ومراكز العريان وفورست هيل والصيفي والأصايل والريف الأردني وإسطبلات كيالي.

وكان مدير عام نادي الجواد العربي خضر القصير، قد بارك للدهامي، فوزه بمنصب رئيس المجموعة السابعة، في الانتخابات التي جرت في باريس، كتمنيا له التوفيق في خدمة رياضة الفروسية في الوطن العربي.

وتقام البطولة بدعم من شركة وسيلة “الداعم الرسمي”، وجورايدينج ووقتي، مربط الخطيب، الشركة الدقة المتناهية للحلول التقنية، شركة زين، الملكية الأردنية، إسطبلات الصيفي، ميسور الحكمة وشركة شاطئ الهجرة.

وإعتمد الاتحاد الدولي للفروسية، أسماء لجنة الحكام والتي تضم كل من الحكم الدولي الأردني علي الشريف، ومصمم المسلك الحكم الدولي علي الدليمي (العراق)، والدولي خليل ابراهيم (الإمارات)، والدولي محمد جادالله (البحرين)، والدولي الأردني عمر العبداللات، نادر الحموري ومعن الحديد وصهيب أبو حماد، ومدير البطولة خضر القصير.