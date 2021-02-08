الدهيسات يتفقد فتح مدارس وروضات الأرقم

عمان – الغد – زار رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور جميل الدهيسات مدارس الأرقم التابعة للجمعية واطلع على الاستعدادات التي وجه إليها مدراء المدارس لاستقبال الطلبة ضمن إجراءات وظروف صحية تراعي الوضع العام، وتحافظ على سلامة الطلبة وصحتهم.

وقال الدهيسات إن الجمعية تطبق كافة عناصر البروتوكول الصحي الرسمي، للوقاية من آثار وتداعيات فيروس كورونا، وأكد التزام الإدارة العليا للجمعية باستمرارية تطوير القطاع التربوي على الدوام، ليكون قادرا على تقديم خدمة تعليمية نوعية ومتطورة في بيئة آمنة ومريحة، مشيرا إلى أن القطاع التربوي للجمعية يمتد إلى أكثر من 40 مدرسة وروضة، كلها أنجزت استعداداتها واستقبلت طلبتها ضمن المراحل المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن الخبرة التي اكتسبتها مدارسنا من التعليم عن بعد، يمكن استثمارها، والبناء عليها جنبا إلى جنب مع التعليم الوجاهي، معتبرا أن هذه التجربة التعليمية الجديدة وضعت القطاع التربوي أمام مسؤولية العمل في كل الظروف بمرونة كافية وقدرة وكفاءة متجددة ومتطورة.