الدهيسات يطلق موسم أضاحي 2019 لجمعية المركز الإسلامي

أطلقت جمعية المركز الإسلامي الخيرية حملتها لموسم الأضاحي 2019، تحت شعار أسعدهم بأضحيتك، وقال الدكتور جميل الدهيسات رئيس الجمعية في حفل إطلاق الحملة أن موسم الأضاحي الذي تشارك فيه كافة مراكز الجمعية في مختلف مناطق المملكة يستهدف 40 ألف يتيم وفقير بالإضافة لـ “200” ألف مواطن ممن تصلهم مساهمات الحملة، وأشار إلى أن الحملة تقليد سنوي توليه الجمعية عناية خاصة لما يتصل بها من فائدة وما تحققه من جدوى لدى شرائح مجتمعية مستهدفة من العمل الخيري.

وأكد الدهيسات أن الجمعية بكافة قطاعاتها تعمل من خلال الحملة على توفير الأضاحي بإمكانيات مادية متاحة لشرائح المجتمع المختلفة، مؤكدا أن الحملة ليست ذات طابع تجاري ولا تهدف لتحقيق الربحية في بيع الأضاحي، وإنما توفر ذلك بأسعار منافسة لخدمة الأيتام والأسر الفقيرة، والعائلات ذات الإمكانيات المحدودة. مشيرا إلى أن الشركاء الحقيقيين للجمعية من المتبرعين والداعمين يدركون هذا النهج للجمعية، لذلك ستبقى الجمعية هي الأغزر أثرا والأكثر دورا والأوسع انتشارا في المملكة.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الأعمال التي تنشأ من العمل الخيري هي أعمال مؤسسة على مبدأ “الاقتصاد الاجتماعي” الهادف إلى بناء علاقات تضامنية خيرية بين أفراد المجتمع والتي تعزز فكرة التماسك الاجتماعي.

يذكر أن موسم أضاحي 2019 في جمعية المركز الإسلامي طرح سعرا مناسبا ومقبولا لدى شرائح المجتمع المختلفة حيث قدر سعر الأضحية روماني داخل الأردن بوزن 39-41 كلغم بقيمة 142 دينارا، فيما سعر الأضحية روماني خارجي 90 دينارا.