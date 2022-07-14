الدهيسات يعلن نجاح حملة أضاحي المركز الإسلامي بـ 10 آلاف أضحية

اختتممت جمعية المركز الإسلامي الخيرية “حملة الأضاحي الموسمية” للعام 2022، حيث كشف رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات عن نتائج الحملة التي جاءت حسب التوقعات، محققة أهدافها وغاياتها الاجتماعية.

وقال الدهيسات إن الحملة وزعت أكثر من (10 ) عشرة آلاف أضحية كلحوم طازجة وصلت كلها خلال أيام عيد الأضحى المبارك إلى مستحقيها من أيتام ومحتاجين وأسر فقيرة في كل محافظات ومدن وقرى المملكة.

وأوضح الدهيسات أن هذا العدد من الأضاحي استهدفت به الجمعية أكثر من ربع مليون فرد، معتبرا أن من أهم عوامل نجاح الحملة بهذه المستوى العالي.

وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة، هو ثقة المجتمع بأداء الجمعية واطمئنانهم إلى أدوات عملها ورسالتها التضامنية النبيلة، وحرصها على توفر الشروط والمعايير الشرعية والنوعية لأضاحي الحملة.

وقال الدهيسات، إننا من خلال هذه الحملة والحملات المختلفة في الجمعية، وكاستجابة عملية لمفهوم الاستدامة، نقدم مساهمة رئيسة في العمل الإغاثي والرعائي المجتمعي، وفي مجمل منظومة التكافل والتضامن الوطنية. وأن الجمعية بتعاون الشركاء من أبناء المجتمع من مواطنين ومتبرعين ومؤسسات مستمرة في تحقيق النجاحات في مختلف مجالات عملها الخيري، بما ينعكس إيجابيا على شرائح مجتمعية مختلفة.

وقدم رئيس الجمعية الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحملة، من متبرعين ومحسنين في أردن الخير، ولكل كوادر الجامعية والعاملين في مراكزها المختلفة الذين عملوا طيلة أيام العيد باذلين جهدا نوعيا وكبيرا، مهنئا بالعيد المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الوطن وقيادته وشعبه أعواما عديدة، بالخير واليمن والبركات.