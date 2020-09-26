الدهيسات يوجه لتوزيع ألف طرد تنظيف في الغور



عمان- وجه رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور جميل الدهيسات لتنفيذ حملة مساعدات عاجلة لمنطقتي غور الصافي وغور المزرعة، وذلك بسبب الحظر المفروض على المنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولفت الدهيسات إلى أن الحملة التي نفذتها دائرة البرامج التنموية بالتنسيق مع مراكز الجمعية في الغور، شملت توزيع ألف طرد مشتملا على مواد تنظيف وتعقيم.

وقال الدهيسات “إن الحملة هي جزء من المساهمة الوطنية التي بدأتها الجمعية منذ بدايات ظهور كورونا، التي نفذت خلالها العديد من حملات المساعدات والإجراءات التي تنسجم مع توجهات الدولة والجهات الرسمية المعنية في سبيل تخفيف آثار انتشار كورونا على المستوى الاقتصادي، وبالتالي على حياة ومعيشة المواطنين، خاصة في المناطق التي تعد الأكثر فقرا والأشد احتياجا، خاصة للمواد التي تعد ضروريات حياتية في مثل هذه الأوضاع”.

وأضاف الدهيسات “إن الوضع العام في المملكة يتطلب أولا الالتزام بالتوجيهات الرسمية، وباعتبار جمعية المركز الإسلامي قدمت دورا مهما في هذا السياق، فإنها تستمر في تقديم كل ما تستطيعه من مساعدات تسهم في الجهد الوطني العام”.