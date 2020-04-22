الدهيسات يوعز بصرف رواتب نيسان كاملة لـ 4 آلاف موظف

عمان- الغد- قال رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية، الدكتور جميل الدهيسات، إنه أوعز بصرف رواتب موظفي الجمعية لشهر نيسان الحالي في موعدها المستحق، كاملة دون اقتطاع أو خصم اية نسبة.

وأوضح الدهيسات أن الجمعية ستصرف هذه الرواتب لـ 4 آلاف موظف من العاملين في مختلف قطاعات الجمعية الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة للحالة الوطنية الراهنة جراء أزمة كورونا وما رافقها من آثار اقتصادية سلبية على معاش المواطنين.

واعتبر الدهيسات أن قراره بصرف الرواتب كاملة يجسد حالة تضامنية وطنية لاسيما وأن الإطار الذي تعمل به الجمعية هو ما يطلق عليه الاقتصاد المجتمعي التضامني، الذي يلتمس واقع معاش الناس وحاجاتهم ومستويات معيشتهم وظروف المجتمع الراهنة.

وقال إن الجمعية كمؤسسة وطنية محسوبة بشكل أقرب على القطاع الخاص تمثل نموذجا متقدما لمؤسسات هذا القطاع لكي تعمل على إدماج نفسها في الحالة الوطنية وتقدم استجابة فاعلة للتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.