شاهين: الدواء الأردني يغطي 70% من حاجة السوق المحلي

عمان- الغد- يزور وفد رسمي وشعبي نيجيري المملكة، لبحث افاق التعاون الرسمي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ويرأس الوفد مدير مركز البحث وصياغة الاستراتيجية النيجيرية الجنرال محمد جومي، ويضم مسؤولين رسميين وسياسيين وممثلين عن مختلف القطاعات الرسمية الخدمية في نيجيريا (الصحية والتعليمية والنقل)، ورجال اعمال وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة في نيجيريا.

واشاد الوفد بمستوى الصناعة الدوائية في المملكة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها للشركة الاردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم (جوسوي)، في مستهل الزيارات التي يقوم بها الوفد لمختلف القطاعات الصناعية والصحية والتعليمية والنقل في المملكة.

والتقى الوفد الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية السويدية محمد شاهين، بحضور السفير النيجري لدى المملكة فاروق يابو.

وقدم شاهين شرحا عن التطور الذي شهدته الصناعة الدوائية في المملكة بدعم وتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي مكنها من تغطية 70% من حاجة السوق.

واشار الى تجربة الصناعة الدوائية في دعم الجهود الحكومية في محاربة فايروس كورونا، ودعم جهودها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجات للمواطنين.

ودعا الشركات النيجيرية ورجال الاعمال الى الاستثمار في المجالات الصناعية والطاقة والنقل، والاستفادة من الخبرات الاردنية.

واشار شاهين ان جوسوي حاصلة على الاعتمادية الاوروبية التي تمكنها من التصدير للسوق الاوروبية وان منتجاتها التي تزيد عن 150 منتج تصل الى اكثر من 30 دولة في العالم من بينها نيجيريا، ولديها مصنع ادوية في نيجيريا تنتج نحو 50 صنفا دوائيا.

ومن جانبه اشاد رئيس الوفد بالدور الذي تقوم به الصناعة الدوائية في خدمة القطاع الصحي، وقدرتها على تغطية نحو 70% من حاجة السوق الاردني والتصدير للعديد من دول العالم بما فيها نيجيريا.

ودار خلال اللقاء نقاش حول الصناعة الدوائية وفرص الاستثمار في المملكة.

ويذكر ان الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين في وزارة الصحة والتربية والتعليم والخطوط الجوية الملكية.