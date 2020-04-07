الدواء والغذاء: لا صحة لمعلومات عن اكتشاف علاج لـ كورونا

عمان -الغد – نفت مؤسسة الغذاء والدواء صحة المعلومات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

واوضحت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء أن العلاج موضوع الحديث، هو عبارة عن مضاد للطفيليات معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ويمتاز بفعالية ضد مجموعة واسعة من الفيروسات، ومنها فيروس زيكا.

واضافت المؤسسة أن ما يتداول من معلومات حول المنتج “MELT 2015 as potential COVID-19 Treatment” بأنه يعمل على إيقاف نمو فيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة لم يثبت علميا بعد، بل من السابق لأوانه الإعلان أو الترويج عن اكتشاف علاج للفيروس حتى اكتمال الأبحاث العلمية والدراسات السريرية المطلوبة لإثبات ذلك بشكل علمي صحيح.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنه لا يمكن الاعتماد على النتائج المخبرية فقط لإثبات فعالية أي مستحضر لعلاج أي مرض، وإنما يجب اجراء الدراسات السريرية اللازمة التي تدعم ذلك من خلال عدة مراحل، وتحتاج إلى بعض الوقت للقيام بها حسب الأسس العلمية الصحيحة.

ولفتت إلى أن الجهات المعنية تقوم بمتابعة المستجدات والمعلومات العالمية والمحلية كافة المتعلقة بأي بحث أو دراسات واعدة على مستحضرات للوقاية من أو علاج فيروس كورونا المستجد ودراستها بالشكل اللازم.

وكانت جامعة عمان الاهلية قد أعلنت انها تعمل على علاج لفيروس كورونا منذ فترة، وهو دواء مضاد للطفيليات معتمد من هيئة الدواء والأغذية الأميركية FDA منذ 2017.