الدوار الخامس.. قتل طليقته وأبلغ عن انتحارها

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة صباح الجمعة، من قبل أحد الأشخاص حول انتحار طليقته بإطلاق النار على نفسها اثناء وجوده برفقتها داخل منزلها في منطقة الدوار الخامس وسط العاصمة، حيث تحركت مجموعات البحث الجنائي والمختبر الجنائي وجرى استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي وجرى الكشف على الجثة في حينه ، وتولى فريق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق في الحادثة.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات من مسرح الجريمة تولدت لدى المحققين قناعة بأن السيدة لم تقدم على الانتحار، وإنما تعرضت لإطلاق النار، و بالتحقيق مع طليقها الذي قام بالإبلاغ عن الحادثة اعترف بالذهاب لمنزلها صباح الامس وبعد أن احتد النقاش بينهما لوجود خلافات سابقة بينهما قام بإطلاق النار عليها ووضع السلاح الناري بيدها حتى يوهم المحققين بأنها أقدمت على الانتحار وقام بالإبلاغ عن ذلك ، وجرى تحويل القضية للمدعي العام والذي قرر توقيفه خمسة عشر يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد .