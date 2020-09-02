“الدوام بالتناوب”.. إرباك وعبء جديد يضاف لأولياء الأمور!

منى أبوحمور

عمان- اعتماد نظام الدوام بالتناوب الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم؛ أوجد حالة من الإرباك والتوتر يعيشها أولياء الأمور، ووضع الآباء والأمهات العاملات أمام تحد كبير، خصوصا مع وجود أكثر من طالب في ذات العائلة بمراحل تعليمية مختلفة.

ورافق إقرار اعتماد التعلم بالتناوب والإعلان عن المدارس الذي يشملها هذا النظام التعليمي عبر الرابط الذي نشرته وزارة التربية والتعليم ليتمكن أولياء الأمور من معرفة طبيعة دوام مدارس أبنائهم الجديد؛ قلق كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول صحة أبنائهم من جهة، والقدرة على نجاح هذا النظام من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي تقر به الوزارة نظام التعليم بالتناوب لدوام الطلاب في المدارس الحكومية التي يصعب عليها تحقيق التباعد الاجتماعي في غرفها الصفية؛ يقف العديد من أولياء الأمور بعجز أمام القرارات، خصوصا مع وجود أكثر من طالب من نفس العائلة وبمراحل تعليمية مختلفة، فضلا عن الخروج المبكر والمتفاوت من المدرسة.

إلى ذلك، فإن غياب منظومة مواصلات آمنة في المدارس الحكومية تحد آخر يواجهه أولياء الأمور، فنظام دوام الطلبة بالتناوب في الصفوف المتقدمة يضع العديد من الأهالي في ارباك كبير، وفق أبو رامي الذي يحاول البحث عن آلية مناسبة لتأمين عودة أبنائه إلى المدرسة، في ظل التناوب في الدوام الدراسي من جهة والعودة باكرا من جهة أخرى.

حال أبو رامي حال العديد من أولياء الأمور الذين يعيشون قلق العودة إلى المدارس في ظل تطبيق نظام دراسي جديد لم تظهر ملامحه بعد، فالمشهد ما يزال ضبابيا للجميع، المعلم والطالب وولي الأمر، وفق ليلى الحياري أحدى أولياء الأمور.

وتشير الحياري إلى أنها والعديد من أولياء الأمور اضطروا إلى أخذ إجازة من أعمالهم لمرافقة أبنائهم يوم الثلاثاء إلى المدرسة ليتمكنوا من معرفة طبيعة اليوم الدراسي والوقت الذي ينتهي فيه اليوم الدراسي، والذي يعتبر بحسب قولها مشكلة جديدة خصوصا مع الانتهاء باكرا.

وتضيف الحياري أن ذهاب العديد من الأمهات إلى أعمالهن صباحا، وقلة ساعات الدراسة وعدم انتظامها تجعل الأهل في إرباك كبير.

من جهة أخرى شكل نظام الدوام بالتناوب مشكلة بالنسبة للعديد من الطلبة الأشقاء الذين اعتادوا الذهاب إلى المدرسة معا والعودة كذلك، الأمر تماما كأولاد أحمد عبدالرحمن الذي أضاف العام الدراسي بشكله الجديد أعباء جديدة بالنسبة له.

القرارات المتتالية التي تظهر بين الحين والآخر من قبل وزارة التربية والتعليم تجعل العملية التعليمية صعبة على أولياء الأمور الذين لم يعد لهم قدرة على ترتيب أمورهم خلال اليوم.

كذلك، فإن التناوب في الدوام الدراسي عقبة جديدة تنتظر الأمهات العاملات اللواتي لن يتمكنّ من تفريغ أنفسهن خلال أيام التعليم عن بعد، مستهجنات عدم الالتفات لهذه النقطة، وطبيعة أعمالهن التي لا تتيح لهن البقاء مع الأبناء خلال أيام التعلم عن بعد وفق سهام.

إرباك أسري واجتماعي وأعباء اقتصادية جديدة يحملها الدوام بالتناوب، فقد أصبح أبوطلال أمام أمر واقع يتطلب استئجار باص خاص لأبنائه لضمان عودتهم في الوقت المناسب إلى البيت وعدم التأخير، في الوقت الذي كان يتمكن من قبل إرجاعهم بنفسه، ما رتب أعباء اقتصادية جديدة عليه وعلى أسرته، لاسيما وأن لديه خمسة طلاب في المدرسة.

قرار التعليم بالتناوب وإن كان إجراء احترازيا لضمان تحقيق إجراءات الصحة والسلامة العامة والالتزام بالبروتوكول الصحي، إلا أنه صعب وقد لا يكون مجديا، بحسب التربوي الدكتور عايش النوايسة وله آثار أسرية وتربوية سلبية.

تفريغ الطالب أياما من الأسبوع بسبب التعلم عن بعد من دون أي نشاط منهجي، يخلق حالة سلوكية تعليمية سلبية، خصوصا وأن الطلاب قد قضوا ثمانية أشهر في البيت جراء جائحة كورونا.

من جهة أخرى فإن نظام التعليم عن بعد وفق النوايسة، سبب أزمة وإرباكا للأسر، خصوصا الأمهات العاملات وينعكس بدوره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الضغوطات النفسية السلبية على إدارات المدارس والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم.

يقول النوايسة “كان الأفضل التفكير بسيناريوهات اخرى.. نظام الدوام الكامل بما يحقق التباعد الاجتماعي ويمكن بفترات صباحية ومسائية”، أو فتح مدارس جديدة.

من جهتها أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ضرورة تكاتف الجهود من قبل المعلم والطالب وولي الأمر معتبرة العام الدراسي الجديد مهمة وطنية وعلى الجميع السعي لنجاح هذه المهمة.

وتحت شعار “معا ننجح” تعول قبيلات على الجهود التي ستبذلها الهيئات التدريسية والطلاب في إنجاح العام الدراسي بنظامه الجدي، لافتة إلى أن العودة إلى المدارس لن تكون سهلة ولكن مع تظافر الجهود يمكن النجاح.

وشددت قبيلات على ضرورة العمل بالإجراءات الصحية الاحترازية، والعمل بمسافات الأمان بين الطلبة، والتباعد الاجتماعي، حيث تم تخفيض عدد الحصص الأسبوعية، وممارسة الأنشطة ضمن البرتوكول الصحي.

وسيتم البدء بتدريس الطلبة للمناهج الجديدة بتاريخ 13/9، وفق قبيلات، لافتة الى أنه سيتم إطـــلاق منصّة جديدة، وتزويد الطلبة بها لغايات “التعلم عن بعد”. وأضافت أن “أول (10) أيام من بدء العـــام الدراسي القادم، سيتم من خلال تعزيز القدرات والمهارات الأساسية للطلبة، وبعدها سيُصار إلى تدريس المناهج”.

وتم استحداث (34) مدرسة، بحيث تكون على النظام المسائي، كما أن هناك طلبات ما تزال على قائمة الانتظار، وسيتم توزيع الطلبات على تلك المدارس”، وفق قبيلات.