الدوحة والرياض تترشحان لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2020

الكويت – أعلن المجلس الأولمبي الاسيوي الخميس ترشح مدينتي الدوحة والرياض لاستضافة دورة الالعاب الآسيوية 2030.

وقدمت العاصمتان القطرية والسعودية ملف ترشحيهما لاستضافة النسخة الـ21 من الالعاب قبل انتهاء المهلة المحددة يوم الاربعاء.

واضاف المجلس ان ملف ترشيح كل مدينة والمقدم من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية ترافق مع رسالة دعم حكومية.

وكانت الدوحة استضافت النسخة الـ15 من الالعاب عام 2006، فيما لم تنظم السعودية اي حدث رياضي كبير تحت اشراف المجلس الاولمبي الاسيوي.

وقال الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح رئيس المجلس الاسيوي “يسرّ المجلس الاولمبي الاسيوي ان يتلقى ترشيحين قويين لاستضافة النسخة 30 من الالعاب الاسيوية”. (أ ف ب)